"Jsem rád, že jsme jako jedni z prvních v republice udělali otevřený závod. Sice jsme museli trochu improvizovat, ale všichni to vzali s pochopením," uvedl jeden z pořadatelů z Maratónského klubu Kladno Zdeněk Kučera s tím, že natěšení běžci podali výtečné výkony. "Třeba vítězka žen Katka Kriegelová byla neskutečná. V druhé vlně porazila všechny," dodal.

Na kladenském Sletišti se sešlo 107 běžců, kteří vytvořili silnou startovní listinu, což se promítlo i od výsledných časů. Pod pro mnohé vysněnou hranici 40 minut se dostalo 26 závodníků. "Bylo vidět, že v době karantény všichni trénovali a teď to v nich bouchlo," usmál se Kučera.

Nejrychlejším borcem závodu byl třiadvacetiletý Jan Šmíd z extraligového AC Tepo Kladno (33:13). O pouhé tři vteřiny zaostal jeho o tři roky mladší klubový kolega Zbyněk Malec. Na bednu se vešel ještě třicetiletý český triatlonový reprezentant Tomáš Řenč z triatlonu Slaný, jenž ztratil dalších dvacet sekund.

"Bylo to na mě krátké," se smíchem prohlásil mistr republiky v dlouhém triatlonu. Doplnil, že do závodu šel z plného tréninku, přičemž do šestého kilometru byl v čele. Pak ho ale předběhl druhý v pořadí a posléze na posledním kilometru oba předčil vítěz závodu.

Mezi sedmadvaceti ženami byla nejrychlejší zmíněná Kateřina Kratochvílová Kriegelová z Počerad (37:51). Osmnáct vteřin na ni ztratila druhá Jana Zímová z Maratonského klubu Kladno a třetí doběhla Simona Nekolová rovněž z MK (40:09).

Běžci nebudou zahálet ani o nastávajícím víkendu, kdy je čeká další pohárový závod, kterým bude v sobotu Kalspotkros v Kamenných Žehrovicích (6,2 km). Nejprve vyrazí na lesní cesty muži do 49 let (10.00) a pak ostatní kategorie (11.30).

