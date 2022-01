Ten mínil, že daň si vybralo cestování. "Potvrdilo se, že po dlouhé cestě se v Beskydech nehraje dobře. Kladno mělo krásně rozehraný první set a pokud by v něm uspělo, vyhrálo by 3:0," mínil Klár s tím, že v současné extralize umí volejbal všichni, i mladí kluci beskydského klubu, tudíž kolikrát rozhoduje bojovnost.

"Právě v té byl hlavní rozdíl. Domácí byli jako urvaní ze řetězu, byli agresivní, bojovali a vyšlo jim to," řekl někdejší asistent Orlů a dodal, že co se týče statistik a výkonu, tak si Kladno nezasloužilo prohrát. "Bohužel na bojovnost soupeře a vervu, kterou do toho dal, to nestačilo," doplnil.

Orli měli v úvodní sadě našlápnuto k výhře. Vedli už 21:17. Pak se ale pasoval do hlavní postavy setu Perry, při jehož servisu uhráli Slezané sérii šesti bodů. Domácí univerzál k skvělému podání přidal i kvalitní útok a zejména jeho zásluhou braly Beskydy set. Orli navíc přišli o univerzála Hancocka, který si poranil kotník.

V druhém dějství získali hosté při podání Platačse vedení na 15:9, a když okamžitě vyhnali z podání hrozbu jménem Perry, dotáhli sadu s přehledem do vítězného konce. Hned první z deseti setbolů proměnil přímým bodem z podání Kyjanica.

Třetí části od prvního míče vládli Kladenští. Měli k dobru až šest bodů, a byť soupeř v polovině setu ztrátu zmírnil, na sérii čtyř bodů hostů odpověď neměl. Opět využili první setbol. Tentokrát z devíti možností. Bod si připsal do statistik Platačs.

Po třech setech dominovali na blocích Středočeši a Slezanům se začala obrana na síti dařit až ve čtvrté sadě za stavu 7:7. Hlavně díky blokům získali čtyřbodový náskok. Kladno se vrátilo do vedení útokem Sepänena (20:19). Bylo to však pouze na chvíli. Jeho sok nahrál tři body v řadě a vedení si nenechal vzít.

Tie break se odvíjel jako na houpačce. K mečbolům se nakonec vypracovali domácí, kteří na druhý pokus utkání ukončili. Poslední dva body uhrál Perry.

Beskydy - Kladno 3:2.

Sety: 23, -14, -16, 23, 13. Esa: 6:11. Bloky: 7:13. Čas: 131 minut.



Kladno: Špulák (4), Kyjanica (16), Hancock (1), Kraffer (20), Seppänen (15), van Solkema (3), libero Kunc. Střídal: Platačs (24).