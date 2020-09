Mezinárodní mítink Kladno hází a Kladenské memoriály vítá do startovní listiny závodu ve skoku do výšky aktuálně největší osobnost domácí atletické scény. Tím, kdo bude jistě sklízet největší ovace u kladenského publika, je mistr České republiky, lídr domácích tabulek a v letošním roce jeden z třiceti nejlepších skokanů na světě. Exkluzivně v rozhovoru pro Kladenský deník zve na mítink Kladno hází a Kladenské memoriály Marek Bahník.

Jedna z hvězd mítinku v Kladně, výškař Marek Bahník. | Foto: AC Tepo Kladno

Letošní sezónu dramaticky poznamenal a narušil korona virus. Vy jste se na ni i přes všechna úskalí dokázal výborně připravit a vybojovat titul mistra republiky. Jak jste komplikované období zvládal a jak se těšil zpátky na atletický ovál?

Tak asi stejně jak ostatní atleti jsme měli nepřístupný stadion až v podstatě do konce dubna, takže velká část přípravy proběhla v lese, ale naštěstí jsem měl možnost chodit i do posilovny, což myslím že byla velká výhoda. První trénink na tartanu byl hodně zvláštní – přece jenom člověk málokdy nenavštíví tartan dva měsíce, chtělo to si zase zvyknout po takové době na polních cestách a v lesích.