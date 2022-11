Adame, jste znám spíše z fotbalového prostředí, jak se někdo jako vy stal ředitelem EVLS PRAGUE? Je jasné, že to asi není úplně časté spojení, nicméně fotbal je pro mne koníčkem, kterému se věnuji ve svém volném čase a který nijak nesouvisí s EVLS. I když asi trochu na tom vinu má, neboť fotbal i kulturistika jsou sporty a sport je můj život, i když to tak na první pohled nevypadá (smích). Proto když přišla nabídka řídit EVLS PRAGUE, tak jsem ani vteřinu nepřemýšlel o jejím nevyslyšení, neboť už jen fakt, že mi to bylo nabídnuto, je pro mne velkou ctí, protože EVLS je fenomén ve svém oboru a je to značka světového formátu.

EVLS PRAGUE je opravdu fenomén na poli kulturistických závodů a to nejen v České republice, ale i v Evropě. Jak se tam dostala a v čem je tak dobrá?

EVLS PRAGUE vzniklo v roce 2012, letos tedy slavíme desáté výročí. Byli jsme prvními promotéry, kteří začali pravidelně „vozit“ do Evropy ty opravdu největší hvězdy kulturistiky, které se nám dařilo každoročně do Prahy dostat, proto jsme se ihned stali největší kulturistickou show v Evropě. Samozřejmě to nebylo a není jen o jménech, to samotné je nejlepším předpokladem, nicméně fakt, že jsme bráni jako „Malá Olympie“ je dán především kvalitou závodů jako takových.

Patří k tomu i dobrý show?

Mezi prvními jsme ze závodů začali dělat show – projekce, světelné efekty, doprovodný program, expo a mnoho dalšího dělá z EVLS opravdu kulturní událost, kde mají fanoušci našeho sportu možnost nejen sledovat dění na pódiu jako všude jinde, ale zabavit se i mimo hlavní sál. Pro závodníky jsme exkluzivní tím, jak se o ně staráme, jaký servis jim dáváme v backstage i mimo ni. Byla doba, kdy se od nás učila samotná Olympie, na naší show přijel produkční tým, aby viděl, jak to děláme, proč máme tak dokonale nasvícenou stage, jak pracujeme s LED obrazovkami atd… Tohle všechno jsou důvody toho, že se k nám všichni rádi vrací a že má EVLS takové renomé ve světě kulturistiky.

V letošní sezoně jste pro Vás netradičně rozdělili profesionální a amatérskou soutěž do dvou víkendů, bylo to vůbec poprvé, kdy nebylo EVLS pohromadě v jednom víkendu, co Vás k tomu vedlo?

Musím říct, že tenhle nápad byl v plánu až na rok 2023, nicméně okolnosti nás přinutily ho realizovat již v tomto roce. Chtěli jsme to zkusit rozdělit a pořádat dvě velké akce z několika důvodů, hlavní byl samozřejmě to, že si myslíme, že amatérští kulturisté jsou při společné akci upozaděni a jejich soutěž není vidět tak, jak by mohla být, protože málokdo vydrží na soutěži celý jeden den, natožpak dva dny. Pak logicky vzniká situace, kde amatérská soutěž je před skoro prázdnými tribunami a to jsme chtěli změnit. To byla hlavní myšlenka, pokusit se udělat nezapomenutelnou show na profesionální úrovni pro amatérské závodníky a zároveň dělat pro naše skvělé a věrné fanoušky další akci, kterou bude žít celá kulturistická obec.

Nicméně zpět na start, proč to bylo už letos?

Odpověď je jednoduchá, v nabitém kalendáři NPC nebyla ani jiná možnost, protože federace nedovoluje více PRO a PRO Qualifier soutěží na jednom kontinentu v jeden víkend, takže jsme při zachování termínu PRO show (přelom října a listopadu) byli postaveni před hotovou věc, že amatérskou soutěž musíme uspořádat v jiném termínu.

Amatérskou soutěž máte za sebou, jaká byla?

Myslím si, že byla jedinečná a ukázala přesně to, na co jsme pyšní a co nás motivuje k další práci, protože vyprodat za dva týdny amatérskou soutěž s kapacitou přes 1 000 diváků je neuvěřitelné. Musím smeknout před našimi fanoušky, neboť co oni dokázali, to opravdu nemá obdoby a my si jejich podpory velice vážíme a uvědomujeme si, že je to závazek vůči nim, protože je vidět, jak si váží naší práce a to je pro nás ten nejdůležitější ukazatel. Nicméně samozřejmě je co zlepšovat, akce se neobešla bez nedostatků z naší strany, proto bych se rád omluvil závodníkům za rychlost našeho procesu registrace, kde se projevilo, že jsme amatérskou soutěž čtyři roky nedělali, nicméně to není pro nás alibi, to jen poukazuji na důvod, který do příště vylepšíme, to mohu slíbit. Jediné, co z mého pohledu akci chybělo, byl větší počet závodníků, ale i to si myslím, že se zlepší a je jen otázka času, kdy si k nám najde cestu více závodníků.

Proč si to myslíte?

Za poslední dvě sezony jsem byl na mnoha evropských závodech včetně dvou Olympia Amateur a musím říct, že vždy když někam přijedu, tak jsem hrdý na to, jaké soutěže děláme my, protože všude, kde jsem byl, mi přišlo, jako bychom dělali ligu a oni krajský přebor a to opravdu nepřeháním. Nikde není žádné Expo, nikde nejsou diváci, prostory backstage vypadají jak Kolbenka před revolucí a navíc akce bývají mimo město, takže špatně dostupné, bez možnosti ubytování v místě konání a bez možnosti odejít někam na kávu, projít se atd…

Pojďme k vrcholu letošní sezony – sobotnímu EVLS PRAGUE PRO 2022. Na co se diváci mohou těšit?

Pevně věřím, že se letošní ročník povede stejně jako ten loňský. Udělali jsme malou změnu v ženských kategoriích, kde letos máme Wellness namísto Figure, ale to je jediné, co se z našeho pohledu mění z pohledu závodů jako takových. Mimo to máme pro diváky připraveny tradiční soutěže s Nebbií, náš stánek plný nového merche s letošními motivy, kdy jsme změnili identitu, máme nové logo, které se snad bude líbit. Celý den se ponese v duchu oslav desátého výročí, budeme vzpomínat na minulé ročníky, diváci budou moci potkat mnoho osobností našeho sportu, připravili jsme pro ně foto stěnu, naši partneři zaplní foyer svými produkty, které si budou moci vyzkoušet, prostě bude toho hodně. Novinkou je losování o ceny, kde každá vstupenka je slosovatelná. Dále si hodně slibujeme od semináře Lukáše Osladila se svým dlouholetým trenérem Georgem Farahem, který je světovou špičkou, proto jsme rádi, že přijal naše pozvání a doplní Lukáše na pozici ambasadora letošního ročníku.

Již jste zveřejnili line-up, co byste k němu dodal?

Ač může pro někoho působit méně zajímavě, než bylo zvykem, tak se domnívám, že nabídne zase to nejlepší, co je momentálně k dispozici. Musíme si uvědomit, že Mr. Olympia není letos před EVLS, jako to bylo zvykem, ale my jsme před tímto fenoménem našeho sportu a všechna velká jména jsou již kvalifikována a hlavně jsou v plné přípravě na soutěž. A tak nebylo ani tématem, že by kdokoli z nich přijel. Naopak jsem rád, že uvidíme naprostou většinu českých profesionálů, velmi se těším na souboje v OPEN, kde nás čeká jak premiéra Michala Križánka, tak ale třeba návrat Milana Šádka na naši stage, na který se já velmi těším, jeho souboje s Honzou Turkem jsou již tradicí jejich společných eventů a samozřejmě nezapomínejme na Pavla Berana… Myslím si, že to opět bude stát za to. Čeho si pak opravdu cením, je fakt, že máme v každé kategorii přes deset závodníků (vyjma 212, ale snad to ještě klapne), prostě všechny kategorie budou opravdu válkami na pódiu.

Probrali jsme téměř vše, zbývá jen jediné - co vás čeká v roce 2023?

Z pohledu soutěží mohu potvrdit EVLS PRAGUE 2023, které by mělo být opět dvoudenním festivalem, kde první den bude amatérská a druhý PRO soutěž. Termín máme, mohu říci na 99% potvrzený - 17. a 18. listopadu 2023, opět v prostorách hotelu Hilton Prague, čímž samozřejmě všechny předem zvu! Dále pak chystáme soutěž úrovně Regional, která by měla proběhnout druhý květnový víkend v Trnavě a tou začínáme něco úplně nového. Chceme, aby EVLS bylo pro každého a aby spojovalo světy, hlavně proto jsme se rozhodli přivést naši show také na Slovensko, přitom však v dojezdové vzdálenosti pro naše fanoušky a závodníky. Nerad bych opomenul EVLS Team, se kterým chystáme semináře, tréninky a další akce, takže je opravdu na co se těšit. Jednu nebo možná dvě perličky si zatím nechám pod pokličkou, přece jen musíme nechat prostor i spekulacím.

A na závěr – desáté výročí je tady, co do té druhé dekády popřát EVLS?

Já přeji EVLS do dalších deseti let samozřejmě jen to nejlepší. A co to pro mě je? Asi aby bylo takové, jaké je doposud - úspěšné, reprezentativní a oblíbené. Aby zkrátka bavilo všechny kolem sebe a zároveň si zachovalo si pro mě důležité hodnoty – upřímnost, férovost a kvalitu…