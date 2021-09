Trenér Milan Fortuník mínil, že jeho tým oproti předešlým zápasům nehrál dobře. "Byl to nevyrovnaný výkon ve všech činnostech s velkým množstvím chyb," konstatoval a upřesnil, že extraligu na 99 procent nezačnou v úterý na palubovce Ústí nad Labem, nýbrž až 7. října ve Zlíně. Důvodem pravděpodobného odkladu kola je zmíněný šampionát mladých hráčů.

Kladenský kormidelník prozradil, že možné volno nevyužijí k přípravnému utkání. Náplní bude trénink, protože družstvo je pospolu pouze jeden týden. Jasně řečeným cílem je umístění v první čtyřce, což je vzhledem ke kvalitě soupeřů smělý úkol. Minimálně dobře zajištěné kvarteto Karlovy Vary, Liberec, Praha a České Budějovice má kádr papírově silnější.

Fortuník ale také představil posily, dokonce kvartet nových borců, kteří zasáhli do posledního zápasu.

Blokař, univerzál David Hancock (USA, 26 let). "Zaujal nás tím, že dobře skáče, je univerzální a nebojí se toho. Rozhodly dobré zkušenosti s jeho krajanem Mattem Westem, který v tu chvíli nebyl moc známý. Zatím to vypadá, že by to mohlo být dobré. Davida trochu trápí, že část tréninku absolvuje jako blokař a pak skočí do druhé role univerzála, což není jednoduché."

Nahrávač Gijs van Solkema (reprezentant Nizozemska, 23 let): "Z minulosti máme výborné zkušenosti s dvěma nahrávači z Nizozemska - van Haarlemem a Sparidansem. Gijs je pracovitý, výborně trénuje, skvěle nahrává, čape v poli, blokuje a také dobře podává. Pořád zkoumá naše herní systémy a vymýšlí, co bychom mohli zlepšit. Zatím jsem s jeho angažováním spokojený. Na nedávném mistrovství Evropy sice nebyl, ale hrál Světovou ligu."

Smečař Niklas Seppänen (reprezentant Finska, 28 let): "Opět tu byla dobrá zkušenost s Matti Hietanenem. Kluci z Finska jsou hodně pracovití, hodně motivovaní a my jsme tohle chtěli do týmu přinést, protože loni to tady úplně nebylo. Cenili jsme si, že hraje rychle a umí všechny dovednosti. Navíc ovládá hrát z pipu (útok ze zadní části pole), což je ve spojení s Gijsem slibné."

Univerzál Kristaps Platačs (reprezentant Lotyšska, 21 let): "Jednoznačně jsme chtěli diagonálního hráče, který hraje levou rukou. Navíc výborně skáče a má vysoký dosah. Zatím jsem spokojený, protože to vypadá, že mu půjde i servis a blok. Proti loňsku to asi bude posun."