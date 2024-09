Rudolf Muzika dnes 15:59

Zajímavý okamžik ze třetí třetiny rozhodl první extraligový zápas hokejbalistů Kladna v sezoně. Soupeř z Letohradu skóroval parádním michiganem, ale rozhodčí gól neuznal a za minutu na to domácí strhli vedení na svou stranu. V závěru pak jistili úspěšný vstup do sezony zásahem do prázdné brány Východočechů - 4:2.