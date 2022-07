Jakube, vraťme se úvodem do nedávné minulosti. Krátce po otevření nových prostor Mystery Gymu přišel covid a vládní snaha čelit mu uzavřením tělocvičen, kde lidé posilují svou kondici, potažmo imunitu… To nejsou hezké vzpomínky. Kromě té divné „logiky“ s omezením pohybových aktivit občanů šlo i o ztrátu příjmů. Musel jsem to nějak překonat a povedlo se to vydržet. Abych byl spravedlivý, od státu přišly nějaké finanční kompenzace, podrželi nás také sponzoři. Cítil jsem, že to bylo díky dobré pověsti naší tělocvičny, která už přes deset let zdárně funguje. Jen věřím, že se to nebude na podzim opakovat.

Vzápětí začali krachovat dodavatelé energií, které skokově zdražily. To se letos ještě umocňuje v důsledku války. Nabízí se otázka, zda je lehčí bojovat v ringu, nebo čelit takovým podnikatelským výzvám.

To je samozřejmě šílená kombinace a nejspíš bude ještě hůř. V takové době bychom měli držet při sobě, což, jak sleduju situaci, se úplně neděje. Já nemám žádné „systémové“ zaměstnání, kde by člověk šplhal až na nějaký pomyslný vrchol pyramidy, vybral jsem si svou vlastní cestu. A vše, co je těžké, má svou přidanou hodnotu a nakonec nese sladší ovoce… je těžké bojovat v ringu i bojovat v životě, obojí je zápas. Toho, kdo není připravený a trénovaný, to může semlít.

Každopádně Mystery Gym zůstává jedním z důležitých center bojových umění na Kladně.

Ano, sportovními úspěchy se můžeme se pochlubit. Na loňském Mistrovství ČR, rozděleném mezi Kladno a Jihlavu, jsme v té kladenské skupině získali dvě zlata a dvě stříbra, celkově 7. místo ze 32 zúčastněných týmů. Letos, kdy byly všechny disciplíny soustředěny do pražských Letňan, jsme v pořadí týmů poklesli do „středu tabulky“, brali jsme jednu zlatou a tři bronzové medaile. Lze u nás cvičit i „jen“ kondičně, což využívají hlavně ženy. Upozornil bych na jógu. Tu obecně velmi doporučuji, a nejen sportovcům. Je prospěšná jak fyzicky, tak psychicky, jako skvělá obrana proti stresu. Nakopává imunitu, což potřebujeme čím dál víc.

Kdo patří mezi hlavní „tahouny“ Gymu?

Vyzdvihl bych dvojnásobného mistra republiky Roberta Rácze. Ve svých 12 letech má skvělou perspektivu. V amatérských soutěžích ještě nemůže do plnokontaktu, prosazuje se v polokontaktní disciplíně kick light. Na galavečerech ale může po dohodě se soupeřem a se souhlasem rodičů nastoupit v tzv. Sandě, což je plnokontaktní disciplína. No a velký střelec je Jakub Mazzolini, tvrďák, co do zápasů dává vždy 100%. Spousta bojovníků je super v tréninku, technicky vyspělých, ale mezi provazy to pak není ono. Jakub chodí bez respektu i proti zkušenějším borcům, zkrátka my tu techniku ověřujeme v ostrých soubojích.

Před časem jsem četl postesknutí boxera Rudolfa Kraje směrem k MMA, že odvádí borce z „klasických“ disciplín. Co myslíte vy?

Takový je prostě trend. Smíšená bojová umění nabírají na popularitě. Třeba K1, v Japonsku vymyšlená disciplína, kde se uplatňují boxeři, zápasníci, karatisté. A podobně MMA, kde se točí čím dál víc peněz. Vadí mi jen velký podíl „bizáru“, který v MMA je. Samozřejmě kvůli sledovanosti. Třeba souboje raperů a jiných celebrit. Ať bojují, proč ne. Ale není spravedlivé, že dostávají takové peníze, na které kluci, co poctivě dřou, nedosáhnou. Což je podle mne na škodu. Takže se bojím, aby časem nebylo při galavečerech víc těch kuriozit na úkor kvalitních fightů.

Na galavečery plné napínavých soubojů bylo zvyklé i Kladno.

Jistě, tradici si řadu let budovala Noc válečníků, organizovaná Pavlem „Hakimem“ Majerem. Naposledy se konala před covidem, v roce 2019, tam také proběhl můj zatím poslední zápas. Chuť stále mám, o tělo se starám a věřím, že ještě mám něco před sebou. Jenže přišel covid a hlavně se mi narodila dcerka, což přineslo úplně jiné starosti. K tomu organizační a trenérské vytížení… V Oáze se konala také MMAsters League. Dobrá akce, i když oproti Noci válečníků spíše komornější a zdá se, že pouze jednorázová.

Předpokládám tedy, že už je poptávka po dalším galavečeru.

Ano, už je po tom hlad, chtějí to fanoušci a příznivě se na to dívají i sponzoři. A vážím si toho, že oslovili mne, abych se ujal organizace. Zásadní je podpora města Kladna, hlavního sponzora Solvent s.r.o. a také Cars21 s.r.o. Takže od začátku letošního roku v tom ležím. Je to náročné, ale baví mě to, je to cesta, kterou chci jít. Dělám co můžu, aby to bylo hezké a podle mého gusta.

To znamená co?

S dovolením nevyndám hned všechny trumfy, chci to dávkovat i na sociálních sítích - tím zvu ke sledování profilu Mystery Gym na Facebooku a Instagramu. Název je „Noc bojových umění - Cesta svatého grálu“. Dotkneme se filosofie boje v ringu i mimo něj, jde o příběh, o cestu grálu. Od bájné Atlantidy, přes další epochy boje v evropském pojetí, k vikingskému odkazu. Včetně runového písma, které je typické i pro náš Gym. Pět dní jsme o tom točili film. V plném smyslu slova, ne jen nějakou upoutávku. Nebude dlouhý, ale na úrovni. Od Zdeňka Kováře a jeho Smith Production. Bude součástí galavečera. Kromě skvělých zápasů by si diváci měli odnést podnět k zamyšlení nad životem, bojem, rozhlédnout se, co vše se děje kolem nás.

Začínám se těšit…

To je dobře! Budou kvalitní zápasy, film promítaný na dvou obrazovkách, pyrotechnické efekty. Raut zaštiťuje Kantýna Poldi. Představí se naši bojovníci – již zmíněný Jakub Mazzolini je zárukou atraktivního tvrdého zápasu K1, nastoupí i další mistr republiky Jaroslav Jahoda a sháním soupeře pro Roberta Rácze. MMA představí populární Stochovák David Zoula, přijede i boxer Miloš Bártl, účastník mistrovství Evropy, člen olympijského týmu, kladenský rodák, který ale v ringu na Kladně nebyl deset let k vidění… No a v hlavním zápasu večera se v boxu předvede Alex Cverna. Program je už plný, lístky jsou v předprodeji na www.goout.cz. Teď se natáčí medailonky s bojovníky, postupně je budeme představovat na sociálních sítích. Srdečně zvu všechny příznivce bojových umění na 29. září do kladenské sportovní haly.

Petr ŠIKOLA