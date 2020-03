„Postrádali jsme vyrovnanost v naší hře a střídali jsme lepší s horšími momenty. Ale hlavní je, že jsme vyhráli a postoupili. Nás nyní čeká pokus o to si naše působení v soutěži ještě protáhnout až do konce,“ řekl po utkání kouč Nymburka Oren Amiel.

„V první půli jsme měli trochu problém s jejich útočným doskokem, ale hráli jsme dobře v útoku a dali jsme za poločas téměř padesát bodů. Věděli jsme, že oni se nevzdají a budou to chtít ještě zkusit. Přiblížili se, ale my si to pohlídali. Jsme šťastní, že jsme postoupili a teď se těšíme na další kolo,“ radoval se nymburský hráč Martin Peterka.

„Okolnosti toho zápasu byly takové, že to nebyl úplně výbuch radosti. Ale vědomí, že jsme mezi osmi nejlepší, je opravdu hezký pocit,“ jásal také Peterkův spoluhráč Jaromír Bohačík. „A teď už jen počkáme na soupeře,“ přidal Bohačík a pustil se do rozboru zápasu. „Hodně jsme se přizpůsobili tomu, co chtěli hrát oni. Když jsme si vytvořili náskok dvaceti bodů, tak jsme trochu usnuli na vavřínech, oni přitvrdili a my nepředváděli úplně nejlepší hru. Pak jsme ale vyrovnali úroveň energie, kterou do toho dávali oni a zase jsme odskočili. Co jsem viděl, tak Geno Lawrence nehraje, tak asi budeme hrát proti AEK. Jen doufejme, že se to bude hrát i před fanoušky. To si teď přejeme asi ze všeho nejvíce. Snad se ta karanténa zruší co nejdříve,“ dodal nymburský Bohačík.

„Postup je vyvrcholením této sezony. Na jejím začátku nikdo moc nevěděl, jak daleko můžeme dojít. A teď jsme udělali další krok k tomu, abychom dosáhli na ještě větší úspěch. Jsem přesvědčený, že Final Four je v našich silách,“ věří v další postup nymburský borec Petr Benda.

Bandirma – Nymburk 72:86

Nejvíce bodů: Sengun 25, Yilmaz 16, Hazer 12 – Hruban 19, Hankins 15, Dalton 14, Bohačík 12, Dixon a Peterka po 11, Benda 3, Pumprla 1. Fauly: 21:16. TH: 12/5 – 23/17. Trojky: 13:13. Doskoky: 39:43. Ztráty: 14:16. Zisky: 14:9. Asistence: 23:26.

Vladimír Malinovský

David Šváb