Nejvíce ligových startů má Radek Nečas, který za kariéru nasbíral 903 zápasů. Druhý je pak stále aktivní kolínský pivot David Machač s 828 zápasy. Přes 700 zápasů se dostali také Ladislav Sokolovský (798), Marek Stuchlý (717) a křídelník Svitav Pavel Slezák (707). Teď se k nim přidá i Benda.

Pro Nymburk půjde o generálku na středeční zápas Ligy mistrů proti Dijonu. Bude tak usilovat o svou jedenáctou soutěžní výhru v řadě a zároveň o dobrý výkon, aby se na francouzského soupeře dobře naladil. Hradec zas má motivaci napravit dojem z prvního vzájemného zápasu, ve kterém doma prohrál 52:102. Šlo o největší rozdíl v dosavadních vzájemných zápasech. Nymburk vyhrál všech pět duelů se Sokoly.

Nymburk je s jedinou porážkou první, Hradec vyhrál šest z patnácti zápasů a je osmý. Naposledy zvítězil proti Ústí nad Labem. Nemanja Barac k tomu přispěl 22 body. Nejlepším střelcem týmu je Pavol Lošonský s průměrem 16 bodů na zápas. Klíčovou postavou je pak rozehrávač Peda Stamenkovič.

Nymburk jde do zápasu stále bez Petra Šafarčíka, který po zlomenině nohy už sundal ortézu a nyní ho čeká rehabilitace. Zápasu se však zúčastní v jiné roli. Usedne totiž k mikrofonu jako komentátor přímého přenosu na TV COM a bude celý zápas komentovat.

„Hrajeme doma, tak uvidíme, jestli budeme hrát ještě lépe než u nich. Ale zároveň se budeme chtít připravit na Ligu mistrů, takže si asi budeme i něco zkoušet. Ale určitě nic nepodceníme. Oni teď porazili Ústí a vždy se pak lépe hraje, když má tým za sebou takové vítězství. Takže o to těžším protivníkem budou,“ uvedl před zápasem Jakub Tůma, hráč Nymburka.

Jeho slova podpořil i asistent trenéra Nymburka Aleksander Sekulič. „Určitě budou chtít předvést lepší výkon než v prvním vzájemném zápase. Oni mají zkušený tým a dobrý, což v této sezoně několikrát ukázali. My nesmíme nic podcenit a nemyslet na to, že nás čeká zápas Ligy mistrů. Musíme hrát tak, jak my chceme a snažit se dostat do našeho rytmu,“ přidal Sekulič.

Hráči s nejvíce starty v NBL (k 1. 1.2021)

Nečas Radek (1980) 903

Machač David (1980) 828

Sokolovský Ladislav (1977) 798

Stuchlý Marek (1975) 717

Slezák Pavel (1984) 707

Benda Petr (1982) 699

Pelikán Rostislav (1978) 636

Houška Pavel (1984) 627

Beneš Pavel (1975) 612

Marko Roman (1986) 618

David Šváb