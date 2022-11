„Déšť a chlad, bahno, to vše mi vyhovuje,. Mám to rád, ale bylo to ale strašně těžké. Bylo to především o tom, kdo udělá méně chyb. Já jsem dost těžil z toho, že jsem je nedělal a vydržel jet soustředěně až do cíle. Strašně moc si vítězství vážím," říkal v cíli vítěz od hlavy až k patě celý černý od bláta.

Zdroj: Milan Novotný

Závod žen dopadl podle předpokladů. Hned v úvodu se na čele objevila obhájkyně loňského prvenství Kristýna Zemanová a dojela si pro další triumf.

Výsledky – ženy: 1. Zemanová (Brilon Racing Team MB) 42:17, 2. Krahlová (Něm.) +26, 3. Jeřábková (Brilon Racing Team MB) +47.

Muži: 1. Fiala 1:05:59, 2. Vaníček (oba ČEZ Cyklo Team Tábor) +1:05, 3. Říman (Auto Škoda Ml. Boleslav) +1:18.

