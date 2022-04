„Mám z ocenění velkou radost. Po minulém roce, který byl v mé kariéře zatím nejúspěšnější a dostal jsem se na olympiádu, jsem rád, že anketa ještě jednou takový úspěch ocenila,“ připomněl vítěz ankety Vít Hlaváč svůj olympijský závod v chůzi, v němž skončil na padesátikilometrové trati na 43. místě. Letos má ambice dostat se na MS i ME dospělých, za dva roky by rád znovu na olympiádu. A tak je dost možné, že se bude jeho jméno mezi nejlepšími v anketě objevovat i dále.

To Eliška Staňková už byla vyhlášena mnohokrát. Je aktuálně asi nejzkušenější českou diskařkou, mistryní ČR, na olympiádě už také byla. Z vyhlášení ji tentokrát musel šéf klubu Jiří Klesnil omluvit kvůli nemoci.

Nedorazil ani Jiří Ticháček, nejlepší dorostenec roku 2021. Ten ale hraje už za muže (přes své mládí je oporou obrany Rytířů) a s hokejisty Kladna ve chvílích vyhlašování bojoval na ledě Liptovského Mikuláše. Cenu si přebral z rukou tiskového mluvčího klubu Lukáše Jůdla, který ho bleskově informoval textovou zprávou.

Nový Sportovec Kladenska Vít Hlaváč radí, jak se dostat na olympiádu

Zbylí aktéři už dorazili osobně.

Mezi žáky zvítězila aerobička MK Kladno Natálka Šolínová. Z vyhlašovaných měla jednoznačně nejhezčí úsměv a cenu dostala hlavně za druhé místo na loňském mistrovství Evropy ve Francii. To Aziz Hammadi ze Sokola Kladno vyniká v podobné disciplíně, ale olympijské – gymnastice. Aziz má talent a je ohromně pracovitý. Gymnastika ho prý chytila hned když s ní začal, ale pokud by sporty musel měnit, asi by prý vybral něco kolektivního. Každopádně je svěřenec trenéra Tomáše Podpěry mistrem republiky!

V dorostu kromě Ticháčka dostala ocenění také Terezka Lamačová, atletka AC Tepo Kladno. Je tak rychlá, že se loni probila do české štafety, která startovala na MS U19 v keňském Nairobi a skončila pátá, jen o příčku níž než stejný tým na ME v Tallinu. Tereza prozradila, že v Keni panovala přísná proticovidové opatření, ale na legendární Safari se atleti dostali. „Ale Safari je velké a zvířat bylo málo,“ posteskla si s úsměvem.

Mezi juniory rozbila atletickou nadvládu Ema Bradáčová, plavkyně KPS Kladno. Ema, svěřenkyně Petry Landové, jež ji na vyhlášení doprovodila, je skvělá hlavně v nejtěžší plavecké disciplíně, motýlku, kde byla dvakrát třetí na mistrovství republiky.

V juniorech slavil první místo běžec Matěj Krsek. Také on byl jako Vít Hlaváč na olympiádě v Tokiu a přestože je velmi mladý, už je šestinásobným mistrem republiky. Měl ambice na loňském ME juniorů v Rieti, bohužel však bylo zrušeno. Krsek aspoň vyprávěl příhody z olympiády, dokonce prozradil, že přes přísná opatření se s kamarády jednou tak trochu tajně vypravili na obhlídku Tokia.

Krsek vystoupal na pódium ještě jednou, je totiž členem nejlepšího sportovního týmu Kladenska za rok 2021. Tím byla vyhlášena atletická štafeta AC Tepo na 4x400 metrů ve složení Matěj Krsek, Jan Ullman, Jan Hřích a Daniel Lehar. Právem, vyhrála titul mistrů ČR do 22 let.

Vyhlášena byla rovněž hvězda Kladenského deníku. Ta patří Jiřímu Krafferovi, který přišel do Kladna před nedávnem, ale i trenér Milan Fortuník potvrdil, že to byl víc než povedený tah. Kraffer je oporou na hřišti, stal se kapitánem mužstva a pozor, v klubu rovněž má starosti beach volejbal. A ten je aktuálně hodně populární, dětičky se na tenhle moderní sport hlásí. Snad i Jiří Kraffer udělá co bude umět, aby jich co nejvíc u beache zůstalo.

Slůvko pochvaly zaslouží ještě mladý kluk Tomáš Vacek. Student lidušky se nebojácně postaral o kulturní doprovod akce, vyšvihl Žbirkovo Už len 22 dní, no tak nezabudni, i o dost složitější Bulháry od J.A.R.

A tak s končícím večerem pasát foukal mírný, to vše hlavně díky hlavnímu pořadateli akce Ivanu Humlovi z ČUS Kladno, který byl rád, že akce povedla. A co popřál kladenskému sportu? „Myslím, že výkonnostní sport je na tom hodně dobře, máme 150 oddílů. Tomu profesionálnímu bych přál víc úspěchů. Volejbalistům postup do semifinále extraligy, hokejistům udržení v nejvyšší soutěži a konečně i nějaký úspěch fotbalu. Je to nejpopulárnější sport a v Kladně se mu moc nedaří. Takže fotbalu postup do třetí ligy!“ dodal Ivan Huml.