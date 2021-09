Letos byla slavnost prvního dne v podobě ocenění sportovců za poslední desetiletí. Smyslem akce je každoročně veřejně představit úspěšné sportovce, prezentovat činnost sportovních organizací a poděkovat jim za dosažené sportovní výsledky v předchozím kalendářním roce.

„Tato tradiční akce o svůj lednový galavečer bohužel přišla, z důvodu covidových událostí. Proto se výjimečně stala součástí tohoto programu. A je to právě Slaný, které jako jediné město České republiky předalo ocenění pod širým nebem, nikoliv virtuálně“, uvedl starosta Martin Hrabánek.

Účast na akci přijaly i významné osobnosti veřejného života, nechyběli místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, poslankyně Věra Kovářová, poslanci Vojtěch Munzar a Stanislav Berkovec, Martin Kupka a další významní hosté i z partnerských měst. Nechyběl rovněž český lezec a olympionik Adam Ondra.

Večerem provedl moderátor Radek Šilhan a hudební vystoupení se postaraly opěrní pěvkyně Ivana Oblištilová a houslová virtuózka Jolana Szajewská.

OCENĚNÍ SPORTOVCŮ 2021 – MĚSTA SLANÝ

JEDNOTLIVCI – MLÁDEŽ

Roubíček Filip (čínský a kickbox box, TCB Gym Slaný): Mezi největší úspěchy patří: 13x mistr české republiky v sande a kickboxu, 2x mistr Evropy v kickboxu, 1 x mistr světa v sande, 3. místo na mistrovství světa v kickboxu, držitel profesionálního pasu wku a držitel pásu wks.

Wohanka Richard (orientační cyklistika – MTBO, člen Sportovního klubu orientačního běhu Slaný), závodník, který již jako dorostenec měl z celého klubu nejvíce medailí z mistrovství ČR, Evropy i světa a který se stal v letech 2018 a 2019 Mistrem světa ve štafetách mužů do 20 let, se v roce 2021 opět nominoval na Mistrovství světa a umístil se na výborném 6. místě v závodě s hromadným startem. Na Mistrovství ČR v MTBO na dlouhé trati v roce 2020 skončil bronzový, stejně tak i v roce 2021. Na Mistrovství ČR v MTBO na krátké trati v letošním roce vybojoval výborné druhé místo.

Danda František (lezecký oddíl HO Pohodička Slaný) - V roce 2012 začal František navštěvovat slánský lezecký oddíl HO Pohodička slaný, Během této doby se pravidelně účastnil lezeckých, hlavně boulderingových závodů, po celé ČR, kde se umísťoval na předních příčkách. V únoru 2018 začal trénovat s Jirkou Pummerem v Green Trees Monkeys v Praze, kde se připravovali na české poháry v obtížnosti, i v boulderingu. Od roku 2020 je František členem české lezecké reprezentace v boulderingu, ale i v obtížnosti. V loňském roce se kvůli covidu konal jen jeden evropský pohár, ale v letošním roce si to reprezentanti docela užili. Procestovali kus světa. Fanda se v letošním roce zúčastnil Mistrovství Evropy Mládeže v Permu (RUS) a Mistrovství Světa Mládeže ve Voroněži (RUS). Jeho největším úspěchem bylo 17 místo na Mistrovství Světa a 4. místo na Evropském poháru v Žilině.

KOLEKTIV MLÁDEŽE

Školní atletický klub (atletika): založen s vybudováním atletického stadionu v roce 2013, zaměření zejména na atletický potěr, ale i mládež. Celkem členů 280,působnost v krajských soutěžích družstev, od počátku úzká spolupráce s AC TEPO KLadno (farma), největší úspěchy v uplynulém období: Valentýna Dvořáková 2. místo na MČR vrh koulí - starší žákyně, jako hostující členka AC TEPO Kladno mistr ČR, hostující mistři ČR za AC TEPO: Kučerová Daniela. (družstvo dorostenek) Ondřej Mrůzek mladší žák - celkově 5. v celostátních tabulkách na 60m překážek, ve víceboji ml. žáků 12. místo v ČR.

TCB Gym Slaný (kickbox, čínský box): na mistrovství světa získal klub 3 tituly a stejně titulů slavil na mistroství Evropy. Na domácí scéně se pyšní více než 25 tituly. Závodníci zápasili po celém světě: Brazilie, China, Thajsko, Rusko, Itálie, Ukrajina, Slovensko, Rakousko.

HK Lev Slaný (lední hokej): s ohledem na fakt, že jsou oceňovány úspěchy za uplynulé roky, je na místě poděkovat všem dětem, trenérům a také rodičům, díky jejichž přístupu dosáhla mládež HK LEV Slaný v uplynulých letech velkého rozvoje a v dnešní době má hokejový oddíl ze Slaného kvalitní týmy ve všech věkových kategoriích mládeže od nejmenších po juniory. Týmy slánské mládeže se v posledních letech vždy v krajském měřítku drželi v popředí dlouhodobých soutěží a pravidelně se účastnili turnajů po celé ČR i v zahraničí a z těchto turnajů se často vraceli s medailí na krku. Ocenění za všechny mládežnické kategorie HK LEV Slaný převezmou Pavel Štechmüller - trenér, který spolu se svými kolegy stojí za úspěchy mládeže ve Slaném a Miroslav Šmahel, aktuálně hráč slánského dorostu, který byl v posledních 10-ti letech jedním z tahounů silného ročníku narození 2005, který hokejový oddíl a město Slaný vždy skvěle reprezentoval.

BC Slaný (basketbal): Tým BC Slaný U14 je výborná parta talentovaných basketbalistek, obětavých rodičů a 2 trenérů. Společně trénujeme, hrajeme a bavíme se již 5 let. Společným motem týmu je "BASKET NÁS BAVÍ". Tým se ve všech soutěžích a kategoriích umisťuje pravidelně na nejvyšších pozicích a úspěšně konkuruje největším profesionálním basketbalovým klubům. V poslední regulérní sezóně 2019 - 20 se holky umístily na 2. místě Středočeského přeboru. Podlehly pouze mistryním ČR týmu Sadské. Sezónu ukončily vítězstvím v kvalifikaci o účast na MČR kategorie U13. Tímto postupem potvrdily svou pozici a postoupily na závěrečný turnaj mezi 12 nejlepších týmů ČR. Díky dlouhodobým úspěchům tohoto týmu a dobré práci s mládeží získal Basketbalový klub Slaný poprvé ve své historii status "Sportovního Střediska Mládeže" v rámci České Basketbalové Federace.

SK Slaný (fotbal): Tým starší přípravky hraje o věkovou kategorii výše, v okresní soutěži mladších žáků. Mimo to se ještě zúčastňují Mini ligy na úrovni kraje. V současné době jsou kluci v tabulce na 2. místě z 8. mužstev. Trénují pravidelně 3x týdně, v létě a v zimě pořádají soustředění, na kterém zdokonalují své fotbalové znalosti a dovednosti a samozřejmě také utužují kolektiv. Vybraní hráči se pravidelně zúčastňují zápasů okresních i krajských výběrů. Chlapci se zdokonalují pod vedením: Dvořák Karel ml. – hlavní trenér, Dvořák Karel st. – asistent trenéra a Soukup Tomáš – vedoucí mužstva.

Sportovní centrum mládeže AČR při Autoklubu v AČR Slaný (plochá dráha): Při Autoklubu Slaný působí od r.2008 Sportovní centrum mládeže AČR (SCM) které má ve své gesci přípravu nastupující generace jezdců kubatury 125 ccm ve věkové kategorii 10 - 15 let ze zaměření na vrcholné akce, jakými jsou světový a rovněž Evropský pohár mládeže v kubatuře do 125 ccm a dále je příprava těchto jezdců zaměřena na celkovou připravenost pro přechod na silnější kubatury 250 ccm a hlavně 500 ccm. Jezdci SCM po dobu existence toho střediska jak ze světových, tak i evropských kolbišť přivezli řadu medailových umístění a Česká republika je v této kategorii řazena k absolutní špičce ve světovém měřítku. Pod úspěchem českých jezdců je podepsáno trenérské duo Miroslav Rosůlek - AK Slaný a František Kalina AMK ZP Pardubice.

KOLEKTIV DOSPĚLÝCH

HK Lev Slaný (lední hokej): slánský "A" tým se v uplynulých 10ti letech vždy účastnil Krajské ligy mužů a v ní po celou dekádu patřil mezi lídry. V play-off chyběl v uplynulých deseti letech pouze jednou. Krajskou ligu mužů slánští Lvi jednou vyhráli a dvakrát postoupili až do finále, mezi nejlepší čtyři účastníky Krajské ligy se dostali ještě v dalších dvou sezónách. Cenu za kolektiv dospělých slánských hokejistů převezme kapitán týmu Martin Sekerka.

SKOB Slaný (orientační běh): Dospělí, tedy převážně veteráni, Sportovního klubu orientačního běhu Slaný dosahují trvale výborných výsledků. Za MTBO zmíníme hlavně Jana Kouřimského a Petra Svobodu, kterým konkurence v odpovídajících veteránských kategoriích nestačila, tak se poslední dobou přihlašují do hlavních mužských kategorií. Konkrétně, v roce 2020 Petr Svoboda zvítězil na Mistrovství ČR v MTBO na krátké trati, na Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu byl 3. a celkově v Českém poháru v kategorii M50 byl 2. Letos tedy závodí v kategorii M21A a v této kategorii byl na Mistrovství ČR ve sprintu sedmý. Nejlepším našim veteránem v pěším orientačním běhu je Petr Doubek, který se pravidelně umísťuje na předních místech na všech závodech po celé republice. V letošním Veteránském žebříčku pražské a středočeské oblasti je ve své kategorii s přehledem první. Mezi nejmladší veterány patří i výborný Jan Hanák, který se ale stále nechce vzdát hlavní mužské kategorie H21. Ze starších závodníků statečně bojují na závodech po celé České republice Vladimír Němec, Emil Zábranský a Zdeněk Švec.

SK Slaný (fotbal): V loňském ročníku se po 50 letech klub SK Slaný opět probojoval do divizní soutěže, kde skončil na 8. místě. V letošním ročníku družstvo po dobrém začátku (3 vítězství za sebou) pronásleduje smůla, Přišli o 2 hráče základní jedenáctky pro dlouhodobější zranění. Po dobrém začátku se mužstvo pere v divizní soutěži s nepřízní osudu a v současné době se nachází na 12. místě v divizi. V letošním ročníku nastoupila k mužstvu nová trenérská dvojice Martin Nový – hlavní trenér a Lukáš Křeček – asistent trenéra, která se snaží nejen kvalitně trénovat a naším cílem je udržení divizní soutěže ve Slaném.

AK Slaný (plochá dráha): Extraligový tým je pravidelným účastníkem nejvyšší české plochodrážní soutěže družstev a neodmyslitelně patří ke špičce tuzemského plochodrážního dění. Slánský tým pravidelně obsazuje třetí nebo druhou příčku a po boku družstev AMK ZP Pardubice a AK Markéty Praha je slánský klub stálicí extraligových mítinků. Družstvu Slaného v extraligových závodech pravidelně pomáhají hostující závodníci převážně s Polska kde má plochodrážní sport ty nejvyšší parametry, ti to jezdci jsou zárukou kvality a příznivci nejen slánského plochodrážního sportu to dokáží ocenit, o čem svědčí nejvyšší divácké návštěvy na slánském stadionu při závodech o extraligové body. Dobré výsledky AK Slaný jsou podloženy prací vedením místního klubu a především znalostí plochodrážního prostředí managera týmu Milana Macha.

SÍŇ SLÁVY

Josef Knespl (trenér fotbalu SK Slaný): Narodil se pár měsíců poté, co Čechoslováci bojovali ve finále antverpské olympiády v roce 1920. Zažil i obě finále světových šampionátů, do nichž se naše zem probila. Známému slánskému trenérovi bude letos v listopadu 100 let. Ve své kariéře pozvedl k výšinám oba městské slánské rivaly ČKD i VTJ, zahrál si proti slavným trenérům Bicanovi, Pláničkovi či Venglošovi, dvakrát se probil s mužstvem z B třídy až do divize a pomáhal vychovávat i české fotbalové hvězdy, jako např. sparťanskou legendu Marka Kincla. V pozdější době trénoval Jedomělice a Sokol Vraný. Přes vysoký věk je stéle v dobré kondici a rád vzpomíná na léta prožitá, která prožil jako trenér. Mnoho slánských fotbalistů několika generací okusilo jeho tréninkové metody a prožilo s ním svá nejlepší fotbalová léta.

Milan Zelenka, dlouholetá brankářská opora slánského hokeje. V roce 1984 byl u prvního postupu do 2. ligy, tehdy ještě ČKD Slaný. Po revoluci působil ve funkci prezidenta slánského hokejového klubu. Víceúčelová sportovní hala ve Slaném byla jeho druhý domov. Zemřel po těžké nemoci 6.2.2020 ve věku nedožitých 70 let.

Ladislav Rampa, stolní tenis začal hrát ve 12 letech ve Slaném, kde později hrál ligovou soutěž za dospělé. Ve 27 letech začal trénovat mládež na Kladně, kan se v tu dobu přestěhoval. Stal se trenérem tréninkového střediska mládeže, ze kterého vzešlo několik reprezentantů. Jednou z nich byla i jeho dcera Pavla, která získala medaile na mistrovství Evropy kadetů a potom hrála ve Švýcarsku a v Německu. Po roce 1989 se věnoval podnikání ve Slaném a na trénování nebyl čas. Před 12 lety se ve Slaném vrátil k trénování a vychovává zde velmi šikovné děti, např. extraligovou hráčku Niamh Štricovou a nyní se stará o velmi šikovné chlapce, kteří se umístili letos na 3. místě na MČR družstev starších žáků (David Vesecký, Jiří Řeháček a Jakub Makara). Tito chlapci společně s dorostencem Martinem Černým a veteránem Lubošem Vorlíčkem tvoří základ ligového mužstva mužů, které vstoupilo úspěšně do nové sezóny. Tréninky probíhají v herně na plovárně, kde jsou pouze tři stoly a vzhledem k množství hráčů je pan Rampa v herně denně čtyři hodiny, a to i o sobotách a nedělích. Svém pana Rampy je větší herna ve Slaném.

Štěpán Janáček: projektový manažer Českého olympijského výboru, český reprezentant ve skoku o tyči, účastník OH v Sydney 2000, Athénách 2004 a v Pekingu 2008. Dlouhodobě pomáhá s organizací závodů, které se konají ve Slaném pro mládež. Byl členem organizačního výboru Olympiád dětí a mládeže ve Slaném v letech 2014 a 2018. Každoročně pořádá Odznak všestrannosti olympijských vítězů a následně Sazka olympijský víceboj.

Jiří Tlustý - Český hokejový útočník se narodil 16. března 1988. Své první hokejové kroky absolvoval právě na stadionu ve Slaném (do cca 5. třídy) následně odešel na Kladno, kde si poprvé zahrál extraligu v sezoně 2005/06. Na jejím konci byl jako celkově třináctý draftován Torontem a odešel do zámoří. Po jedné sezoně v nižších soutěžích se prosadil i do NHL. V průběhu sezony 2009/10 byl vyměněn do Caroliny, kde zaznamenal výrazné zlepšení. Během výluky v sezoně 2012/13 vypomáhal Kladnu. V březnu 2015 byl vytrejdován do Winnipegu. Před sezonou 2015-16 odešel jako volný hráč do New Jersey, následující ročník, odešel do Finska do celku Kärpät Oulu. Se seniorským národním týmem se zúčastnil MS 2013, na němž Češi skončili ve čtvrtfinále. V NHL celkově odehrál 446 zápasů, kde zaznamenal 177 bodů.

JEDNOTLIVEC - DOSPĚLÍ

Eduard Krčmář (plochá dráha, AK Slaný): plochodrážní reprezentant ČR. Člen Autoklubu v AČR Slaný - odchovanec zdejšího plochodrážního středisko, který prošel rukama trenérské ikony zdejšího klubu Miroslava Rosůlka. ČR reprezentuje v závodech mistrovství světa a mistrovství Evropy v kategoriích jednotlivců, družstev a dvojic nejprve v juniorské kategorii a po po přechodu do dospělého věku i seniorských soutěžích. Největší úspěch je stříbrná medaile z mistrovství Evropy dvojic z ruského Balakova, kde sestava ČR Václav Milík - Eduard Krčmář - Ondřej Smetana vybojovala pro ČR druhé místo, to bylo ve sportovní sezoně 2019. Eduard Krčmář je mistrem ČR jednotlivců z r.2020 a v předešlých sezonách rovněž neopustil stupně vítězů, stříbrný věnec vybojoval v r. 2019 a a bronz mu patřil v r. 2018.

Mario Jarkas (kick box a čínský box, TCB Gym Slaný): Ve své dlouholeté úspěšné kariéře se stal profesionálním mistrem ČR v thaiboxu a mistrem Evropy v kickboxu, dále pak několikanásobným mistrem ČR v Sandě (Čínský BOX) a mistrem ČR v kickboxu. Je také dvojnásobným vítězem Czech open. Po konci kariéry se stal trenérem české reprezentace v čínském boxu.

Milan Silný (cyklistika, biker, bez klubové příslušnosti) - vyznavač extrémních bikerských počinů opět dosáhl na řadu zajímavých výkonů. V loňském roce skončil třetí na závodě Okolo republiky. Nonstop závod bez zajištění. Trasa dlouhá 1400 km. Ujel ji za 3 dny, 17 hodin, 40 minut, což stačilo na třetí místo celkového pořadí. Trasu závodu si volí každý sám. Jen musí projet kontrolními body v daném pořadí. Nejsevernější, nejzápadnější, nejjižnější a nejvýchodnější obce ČR - Lobendava, Krásná, Vyšší Brod a Bukovec. Při cestě projel Německo, několikrát Rakousko, musel vyjet kopce se stoupáním 9%, 12%, 14%, 15% a ve finále i 17%. Spal 8x po deseti minutách na autobusových zastávkách a asi 3x v sedle kola. Fakt to někdy doslova bolelo. V letošním roce se pokusil realizovat cykloakci na podporu všech restaurací a hospod, které byly během covidu zavřené. V sobotu 17.6. ve 13:00 odstartoval v obci Pitín (odvozeno samozřejmě od slova Pít). Plánem bylo propojit všechny obce ČR mající "Pivo" v názvu, Pitín-Pivín-Pivonín-Pivonice-Pivnisko-Pivkovice-Pivoň. Celou akci dokončil po ujetí 835 kilometrů, které zvládl za 2 dny a 16 hodin.

Tomáš Řenč (triatlon, SK Vanaman Kladno): obhájil české tituly v dlouhém a středním triatlonu. Na mistrovství Evropy v dlouhém (3,8 km plavání, 180 km kolo, maratonský běh) skončil v Nizozemsku druhý a v závodě světové série Ironmann ve Švédsku pátý v českém rekordu 7:54:07 hod. Bohužel se mu v listopadu 2019 nepodařilo vybojovat v Mexiku nominaci na mistrovství světa 2020 v Ironmannu na Havaji. Letos se mu podařilo počtvrté obhájit mistra republiky v dlouhém triatlonu. Na Mistrovství světa v dlouhém triatlonu v holandském Almere obsadil 7. místo.

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

Poděkování z rukou starosty Slaného Martina Hrabánka obdržel od Královského města Slaný bývalý sportovní redaktor Kladenského deníku Jiří Nagy za dlouholetou spolupráci při organizaci a realizaci ankety všech uplynulých ročníků Nejúspěšnější sportovec roku.