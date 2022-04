Těšit se můžete na ukázky dovednosti řidičů nákladních vozidel, jezdících v terénu a rozdělených do několika kategorií. V závodech uvidíte speciálně upravené vozy různých značek. Borci za volantem mají vždy za úkol projet vyznačenou sekci bez dotyku označených branek a navíc v daném časovém rozhraní. Často jsou závodní vozy opravdu na hraně a nezřídka dochází k jejich převrácení. To je také jedním z důvodů, proč být u toho, byť jako divák.

Na startu nové sezony diváci uvidí nejenom stálé “trialisty”, ale i všechny loňské mistry ČR a mnoho nováčků, kteří si stihli koupit již hotové auto, a nebo si postavili nové. Mistrovství ČR v Truck trialu se skládá letos pouze ze čtyř soutěžních víkendů. z nichž ty další se pojedou v Kunštátu na Blanensku, Mohelnici, ve Vřesové u Sokolova, a dalších místech.

Veškeré termíny závodů, novinky, loňské výsledky a fotogalerie najdete na stránkách www.trucktrial.cz.

Co je Truck trial?

Je to sport, který je o jezdeckém umění, o tom jak překonat zdánlivě nepřekonatelné. Na všech závodech se projíždí abnormálně těžký terén, někdy i uměle vytvořený. Není to o tom pouze zdolat prudký svah, je to o tom se v tomto terénu orientovat a projet stanovenou sekci a umístěné branky i za cenu, že nevíte, zda zákony o zemské přitažlivosti budou platit, nebo jej posunete o něco dál.

Pokud to nevyjde, poperete se s těmito zákony příště znovu. Otázku, zda se v sekci, kde je plno bahna i vody „utopíte“, nebo úspěšně projedete, si většinou závodníci pokládají až po závodě. Pro toho, kdo projede, je to otázka zcela jasná, pro toho, kdo neprojede, je to výzva, jak takové náročné úseky pokořit příště. Protože hranice, o které si člověk myslí, že je nepřekonatelná, je ve skutečnosti mnohem dál. Nic pro slabé nátury. Je to sport pro opravdu silné jedince.

Program:

SOBOTA

10:00 – 10:15 Rozprava a zahájení závodů

10:15 – 18:30 Soutěže v sekcích

18:30 – 19:30 Vyhlášení za předchozí závod

21:00 – 01:00 Diskotéka s Karlem Fialou

NEDĚLE

8:30 – 8:45 Rozprava a zahájení závodu

8:45 - 16:00 Soutěže v sekcích

Vstupné: dospělý - 250,-

děti - 100,-

ZTP- zdarma

parkovné - zdarma

Soutěž probíhá v sedmi kategoriích.

S1 - MB Unimog, Tatra 805

S2 - MB Unimog, IFA W50, Avia, Praga, Viza ROSS

S3 - Tatra 138, Praga V3S, Liaz, Viza ROSS

S4 - Tatra 813 a 815 6x6, Ural

S5 - Tatra 813 8x8

P1 a P2 kategorie malých a velkých unikátních prototypů, kdy každý z vozů je originál.