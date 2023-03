V silné konkurenci sportů se v anketě Nejúspěšnější sportovec Kladenska 2022 umístil i moderní pětibojař Matouš Tůma. Mladý závodník loni získal zlato ze štafety na mistrovsví světa juniorů, na mistrovství Evropy obsadil druhé místo v družstvech a mezi jednotlivci skončil čtvrtý. Tyto úspěchy vynesly odchovance kladenského oddílu TJ LARS na třetí místo mezi nejúspěšnějšími sportovci okresu v kategorii dospělých.

Vyhlášení Sportovce Kladenska 2022 v divadle Lampion. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Jak si vážíte ocenění v takové konkurenci?

Jsem rád, že tady na Kladně, kde hraje hlavní roli hokej, hokejbal a florbal spolu s atletikou, se i menší sport jako moderní pětiboj dokázal umístit.

Moderní pětiboj není úplně mainstreamový sport. Jaká byla vaše cesta k němu?

Dříve jsem hrával hokej a plaval v kladenském oddíle. Vzhledem k tomu, že nejsem úplně velkého vzrůstu a nebyl jsem na tom moc dobře ani s výbušností, tak jsem pro hokej neměl úplně předpoklady. Zůstal jsem tedy jen u plavání. Na prvních pětibojařských závodech, které byly jen dvojboj, jsem byl asi ve dvanácti nebo třinácti letech. Dostal jsem se k tomu díky Liboru Capalinimu, který přišel do plaveckého oddílu a hledal lidi, kteří by šli zkusit pětiboj. Pak jsem nějakou dobu dělal jak plavání, tak pětiboj, ale jak přibývaly disciplíny, tak jsem se rozhodl pro pětiboj. Vždycky mě bavily víceboje a další sporty v rámci volného času. Nikdy mě nebavilo trénovat jen jednu věc.

Zmiňujete, že disciplíny v pětiboji jsou nejdřív jen dvě. V jakém pořadí přibývají?

Začíná se plaváním a během, nejprve jsou kratší vzdálenosti, které se postupně prodlužují. Další disciplína se přidává v kategorii třináct až čtrnáct let, kdy přichází střelba na deset metrů. V kategorii osmnáct až devatenáct je šerm kordem, i když teď se měnila pravidla a dělají to snad už i mladší. Koně přichází až v juniorské kategorii, což je kategorie do dvaadvaceti let. Teď ale bylo odhlasováno, že pátou disciplínou bude místo koní překážkový běh, takže se to nahrazuje a mladší kategorie budou mít překážkový běh. Je to teď trochu složité, sám se v tom moc nevyznám.

Už jste si vyzkoušel překážkový běh?

Zatím jsem to nezkoušel. Jsem v takovém dost blbém věku. Kdyby se všechno zadařilo, tak olympiáda v Paříži může být reálná, i když ta šance není příliš velká vzhledem ke konkurenci ostatních českých kluků. Další olympiáda v Los Angeles, kde už by měl být překážkový běh místo koní, by byla pro můj věk ideální. Tím, že je ale možnost už v Paříži, tak zůstávám u trénování koní. Uvidí se. Trochu to rozhodnutí oddaluju, protože se sám bojím, jak se rozhodnu. Jestli pokračovat dál, což bych určitě chtěl. Pravdou je, že pětiboj zatím v oficiálním programu Los Angeles není. V blízké době má být zasedání, kde se rozhodne, jestli to tam bude, nebo ne. To bude pro podporu a financování sportu hodně důležité a bude to hrát velkou roli v tom, jestli tu disciplínu zkusím, nebo ne.

Znamená to tedy, že přemýšlíte, že byste skončil?

Sám fakt nevím, trochu se toho rozhodnutí bojím a vyhýbám se mu. Pokud moderní pětiboj nebude na olympiádě, tak bude velmi těžké ho provozovat. Hlavně z hlediska financování. Sám nevím…

Jaká je vaše nejoblíbenější disciplína?

Liší se to, co mě nejvíc baví na závodě a co mě nejvíc baví na tréninku. Na tréninku si užívám běh se střelbou i šerm. Vlastně i koně mě baví. Jestli bych vypíchl, co mě nejvíc nebaví, tak je to plavání, se kterým jsem paradoxně začínal. Je to pořád ode zdi ke zdi. Na závodech je ale plavání nejvíc v klidu disciplína. Vliv stresu mi tam přijde nejmenší, z hlediska hlavy je střelba a šerm mnohem náročnější. Na závodech je plavání nejjednodušší, je to rychle za mnou. Jednu disciplínu ale říct nedokážu. Někdy se v jedné daří a v jiné ne, to taky hraje roli.

Co vás čeká v roce 2023 za vrcholy?

Prvním rokem jsem v seniorské kategorii, což je složité, protože je tam více závodníků, kteří mají na to závodit na nejlepších soutěžích. Za jednu zemi ale můžou startovat pouze čtyři a dostat se do té čtyřky je velmi těžké. Záleží, jak zazávodí kluci, kteří tam teď jsou. Třeba se pak objeví místo i pro nás, abychom si zazávodili na nejlepších akcích. Vrcholem bude asi na konci srpna mistrovství světa v Bath ve Velké Británii.

Kdy se bude rozhodovat o tom, kdo pojede na olympiádu v Paříži?

Kvalifikace začíná letos v červnu na Evropských hrách, které jsou přímou kvalifikací pro Evropu. Postupuje prvních osm. Není ale úplně v plánu, že bych startoval mezi čtyřmi Čechy. Místa se ale získávají za zemi, ne za sebe. Další rok před olympiádou až rozhodne svaz, kdo pojede, podle aktuální formy. Musí se zadařit závody a příští rok být mezi nejlepšími dvěma za Českou republiku, protože na olympiádu jsou jen dvě místa. Věřím, že kluci jsou na takové úrovni, že místo získají, takže Česká republika bude mít místo. Teď záleží jen na tom, kdo pak pojede.

