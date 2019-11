V kladenské sportovní hale se školilo přes třicet nových instruktorů celorepublikového projektu Děti na startu.

Ambasadorem projektu, který se zaměřuje na všeobecnou pohybovou přípravu dětí ve věku od 4 do 9 let, se nově stal úspěšný veslař Lukáš Helešic – účastník olympijských her v roce 2016. Školení absolvoval i se svojí přítelkyní Klárou Lappyovou, která je parkurovou jezdkyní na koni.

„Projekt Děti na startu nás oba velice nadchl a chceme se také zapojit. Hry a pohybové aktivity, u kterých se neurčují vítězové a poražení, ale naopak jsou v akci zapojené všechny děti bez rozdílu, se mi moc líbí,“ uvedl k probíhající akci úspěšný sportovec, který sám začal s veslováním „až“ v jedenácti letech.

A právě hranice věku dítěte, kdy se začít specializovat na konkrétní sport, je další z věcí, na kterou se snaží projekt této všeobecné sportovní (pohybové) průpravy poukázat. Respektive se mimo jiné snaží „bojovat“ proti přehnané rané sportovní specializaci u dětí.

Navíc, a to je velice důležité, jsou mezi novými instruktorkami (vzešlými ze školení pod hlavičkou Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz) především zástupkyně družin, mateřských škol, základních škol a sportovních klubů. Všem patří bezesporu velký obdiv a poděkování za to, že jim není lhostejné, jak se děti hýbou či nehýbou.

Postřehy z praxe, spoustu rad a nápadů všem zúčastněným předala v rámci základů míčových her, atletiky a gymnastiky Jana Bízková. Pohybové schopnosti dětí předškolního a mladšího školního věku a výběr cviků se všemi probrala Jana Zachariášová a přednášku na téma výživy sportujících dětí přednesl Pavel Suchánek.

„Po celé republice už funguje téměř 240 středisek, která sčítají osm tisíc dětí! Střediska vznikají stále nová a z toho máme velkou radost,“ poznamenala v úvodu dne Jitka Literová, která spolu s Denisou Sládkovou ještě připravila podvečerní akci k představení Dětí na startu pro širokou veřejnost.

Děti si mohly na připravených stanovištích v prodejně Decathlon Kladno vyzkoušet různé sportovní pomůcky a po splnění všech disciplín si odnášely zasloužené odměny.

