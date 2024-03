Nesprávnou nohou vstoupili de semifinále play off extraligy volejbalisté Kladna. V úvodním utkání série podlehli na své palubovce výtečně hrajícím Českým Budějovicím 0:3.

Kladno Volejbal cz. | Foto: Bohumil Kučera

Kapitán poražených Adam Zajíček byl po utkání hodně rozladěný, byť Budějovice jsou jiný tým, než na začátku sezony. "

"Šlapou jako švýcarské hodinky. Dnes to bylo těžké i kvůli našemu přístupu. Nebojovnosti a laxnosti. Ničím jsme soupeře nepřekvapili," prohlásil s tím, že spíš bojovali sami se sebou a zaslouženě prohráli.

Orli museli řešit problém v sestavě, omarodil jim smečař, Brazilec Gonçalves, jenž v den utkání slavil 27. narozeniny.

"Chyběl nám jeho temperament a agresivita. Někdy je to od něj od něj ruská ruleta, ale aspoň o tom nepřemýšlí a seká do toho. Doufám, že se brzy uzdraví," uzavřel kapitán české reprezentace.

Druhý trenér Kladna Tomáš Samsely měl jasno. "Měli jsme ze soupeře velký respekt a hlavně na útoku jsme byli málo agresivní," mínil.

Překvapený byl z třísetové výhry další reprezentační blokař Oliver Sedláček. "Nikdo to nečekal a jsem za to rád. Měli jsme spoustu štěstí. Kdybychom prohráli třetí set, tak to mohlo dojít až do tie breaku," uvedl a ocenil, že se jim dařilo na bloku.

"Myslím, že na začátku docela rozhodlo, že jsme párkrát na útoku zastavili Platačse. Podle mě se pak necítil sebevědomě a my se mohli v obraně soustředit na další hráče," uvedl.

Souboj dvou nejlépe útočících týmů soutěže nebyl v prvních dvou setech příliš napínavý. Jihočeši Orlům ponechali pouze jednou vedení, a to hned při prvním bodu utkání!

Výtečně bránili a podstatné bylo, že nejúdernějšímu hráči soutěže, Platačsovi, toho dovolili pomálu. Lotyšský univerzál v úvodním setu ani jednou nebodoval.

Až třetí dějství bylo dramatické. Kladno prohrávalo 4:8, a když zaúřadoval na servisu druhý nahrávač Villarreal, začala se karta obracet.

Orli však neudrželi v koncovce slibný náskok (21:18) a hrubou chybou lavičky set i utkání kuriózně ztratili. Při prvním mečbolu soupeře si vzali time out, na který už neměli nárok! Jelikož měli jednu žlutou kartu, následovala červená a bod pro soupeře!

Hráčem utkání byl vyhlášený srbský blokař vítězů Okolič, nejvíc bodů zaznamenal jeho spoluhráč - kubánský smečař Gonzales (18).

Druhé utkání série se hraje v úterý v Českých Budějovicích (18.00).

Kladno - Č. Budějovice 0:3 (-20, -21, -23).

Esa: 5:7. Bloky: 7:12. Diváci: 600. Série: 0:1.

Kladno: Platačs (8), Zajíček (6), Neves, Graham (7), Seppänen (8), Imamura (11), libero Fernández. Střídali: Villarreal (3), Čeketa.