"Utkání nepotřebuje komentář. Dva sety jsme nebyli důstojným soupeřem ale jen diváky. Hlavně jsme nebyli schopni zaútočit. Podali jsme bezpohlavní výkon," nebral si servítky jeden asistentů kladenského celku Tomáš Samsely.

Tři kola před koncem základní části má Kladno k dobru jen tři body na poslední příčku, tudíž nemá jisté ani předkolo play off.

"Bude to ještě velká sranda," dodal Samsely s tím, že v sobotu přijede do Kladna Ústí nad Labem s čerstvou posilou. Zraněného univerzála Kramára nahradí Matěj Šmídl, jenž se do Česka vrací z Belgie.

V úvodním dějství Kladno hodně chybovalo, což domácí nekompromisně trestali. Hodně zlobili plachtícím servisem a dobrou obranou na síti. Západočeši sadu vyhráli suverénně o třináct bodů a set ukončil esem Vašina.

V druhé části Kladenští odhodili ostych. Zlepšili se po všech stránkách a většinu setu byli ve vedení. Naposledy 18:17. Od té doby ale favorit uhrál pět bodů v řadě a sadu ukončil přímým bodem z podání Indra.

Začátky prvních dvou setů patřily Kladnu a platilo to také v třetím. Jenže Indra dalšími dvěma esy pomohl k obratu (7:2) a tím i k rozhodujícímu trháku.

Karlovarsko - Kladno 3:0.



Sety: 12, 19, 13. Esa: 10:3. Bloky: 8:8.

Kladno: Křesťan (8), Zajíček (1), Hýský (7), Kraffer (6), Kyjanica (5), Palgut (3), libero Kunc. Střídali: Lohr (1), Mikulenka.