Mladý blokař vítězů Petr Špulák byl po utkání notně zklamaný. "Mrzí mě, jak jsme odehráli první dva sety. Vůbec jsme nepředvedli to, jak trénujeme. Pokud budeme hrát jako na tréninku, můžeme porazit každého," řekl borec, jehož silnou zbraní je servis.

Jemu a vlastně nikomu však v úvodních sadách nelepil a na štíru byli i s přihrávkou. "Svoji roli sehrála i nervozita. Naštěstí se to zlepšilo a dokázali jsme utkání otočit," řekl s vírou, že ve čtvrtečním utkání v Brně předvedou lepší výkon.

Trenér hostů Lubomír Vašina nechtěl spekulovat, zda je jeden bod vzhledem k vedení 2:0 dostatečnou odměnou za nebojácnou hru. "Vypadalo to nadějně. Kladno ale má výborný celek a nikdo nemohl čekat, že to vzdá, nebo že bude nadále hrát s chybami," uvedl zkušený kormidelník s tím, že rozhodl domácí kapitán Jiří Kraffer, který se na hřišti objevil až v závěru druhého setu. "Zápas otočil. Svému týmu dal klid a snížil počet chyb. My jsme možná začali hrát méně odvážně," konstatoval otec mladého českého reprezentanta Lukáše Vašiny.

Trenér Milan Fortuník poslal na hřiště stejnou základní sestavu jako v generálce proti Příbrami, avšak tentokrát se ji tak nevedlo.

Severočeši brzy odskočili o čtyři body a svého rivala pustili do vedení až potom, co dvěma esy zaúřadoval smečař Orlů Seppänen (17:15). Těsný náskok ale neudrželi a sami museli odvracet dva setboly. Třetí už hosté esem Sudy uhráli.

Ani druhé dějství nezastihlo domácí v dobré kondici. Minimálně chybující a dobře podávající soupeř promítl svoji herní pohodu do sedmibodového náskoku (13:6). Orli stáhli ztrátu na dva body, a protože marně čekali, kdo se v jejich řadách chytí na servisu, prohráli i druhý set.

Až třetí část ovládl favorit, jemuž prospěl příchod kapitána Kraffera. Většinu času si udržoval výrazný náskok a sadu hladce vyhrál.

Podobný průběh měla čtvrtá část vyjma krátkého výpadku Kladna (10:9). Rozjetí domácí se rychle vzpamatovali, získali náskok zpět a do koncovky šli s výrazným vedením. První bod v sezoně jim zajistil útok středem v podání Špuláka.

Také v tie braku tahali za delší konec domácí. Zřejmě klíčová byla situace za stavu 9:6, kdy Severočeši zaútočili jen do sítě. Kladno pak využilo hned první mečbol. Utkání ukončil přímý bod Seppänena.

Kladno - Ústí n. L. 3:2.

Sety: -24, -21, 18, 20, 9. Esa: 12:12. Bloky: 6:6. Čas: 118 minut, Diváci: 300.

Kladno: Špulák (10), van Solkema (2), Seppänen (13), Andersen (6), Platačs (22),Grozer (5), libero Kunc. Střídali: Fortuník, Hýský (4), Kraffer (13).