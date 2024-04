Volejbalisté Kladna padli ve čtvrtém utkání semifinálové série play off v Českých Budějovicích. V kvalitním utkání podlehli 0:3, v sérii zaslouženě 1:3. Teď je čekají minimálně dvě utkání o bronz, v nichž vyzvou Příbram.

Kladno Volejbal cz - Jihostroj České Budějovice 3:0, EL Volejbalu , SF, 3. 2. 2024 (stav 1:2) | Foto: Bohumil Kučera

Trenér poražených Arnaud Josserand litoval úvodních dvou setů.

"Dostali jsme spoustu šancí na to, abychom získávali body a utkání otočili. Nedokázali jsme to a fyzicky vyspělý tým, jako jsou České Budějovice toho využil," řekl francouzský kormidelník Orlů, jenž v lednu odmítl lukrativní nabídku ze Spojených arabských emirátů. "Teď se popereme o bronz," dodal.

Jeho spokojenější protějšek Andrzej Kowal, jehož tým ve finále po roce vyzve pražské Lvy, pochválil Kladno. "Nevzdávalo se a vybojovalo třetí utkání. Museli jsme vždy nechat na hřišti všechno," řekl.

První set plný parádních situací ovlivnily dva faktory. Za prvé brzké zranění domácího univerzála Gonzálese a za druhé bodový výpadek jeho protějšku Platačse. V závěru setu Jihočeši otočili stav čtyřmi body v řadě (22:20) a sadu získali.

Druhá část začala prvním esem pro hosty, kteří posléze soupeři znovu dovolili čtyřbodovou sérii, bylo to za vedení Orlů 19:17. Do koncovky se ale šlo za remízy, přičemž setboly si vytvořili domácí. Druhý využili po dlouhém míči kladenského smečaře Gonçalvese.

Třetí dějství mělo nejméně komplikovaný průběh. Jihočeši stále vedli a ve finále měli k dispozici pět mečbolů, přičemž útokem Luengase využili druhý.

Hráčem zápasu by vyhlášený domácí nahrávač Sobrinho.

Série o třetí místo začne v Kladně v úterý 16. dubna, druhé utkání je na pořadu v Příbrami, a to v pátek 19. dubna. Případný třetí zápas opět přivítá kladenská hala (pondělí 22. dubna).

Druhý kouč Kladna Tomáš Samsely prozradil, že hráči budou mít volný čtvrtek. "Musí si odpočinout jeden od druhého, srovnat si to v hlavách a pak se začneme připravovat na Příbram. Pořád je o co hrát," řekl a uznal, že Jihočeši postoupili zaslouženě, byť se s nimi rvali co jen to šlo.

Č. Budějovice - Kladno 3:0 (22, 24, 20).

Esa: 4:4. Bloky: 12:5. Čas: 111 minut. Série: 1:3 (0:3, 1:3, 3:0, 0:3).

Kladno: Platačs (16), Zajíček (5), Neves (1), Graham (2), Seppänen (9), Gonçalves (13), libero Fernández. Střídali: Villarreal, Kyjanica.