Na třetí výhru v řadě zmíněného bloku (Zlín 3:1, Craiova 3:2) se pokusí navázat v Ústí nad Labem, které kleslo na poslední příčku extraligové tabulky.

"Přesto je nebezpečné, například vyhrálo v Ostravě 3:0. Letos si nevybereš. Bez emocí, srdíčka a týmové soudržnosti nelze uspět proti nikomu," řekl kladenský asistent Petr Klár a podotkl, že loni jejich týmu náročný program prospěl.

"Pro hráče je lepší hrát než trénovat. Jejich forma stoupá a naším cílem je být do Vánoc do čtvrtého místa extraligy," doplnil.

Důležité je, zda se do víkendu uzdraví klíčový útočník. Srbský univerzál Stefan Okosanovič scházel v posledních dvou utkáních a jelikož pomalu začal trénovat, je tu naděje, že by mohl nastoupit.

"Podstoupil rychloléčbu. Jeho stav se rapidně zlepšil, nechceme to však uspěchat. Je to otevřené," řekl Klár.

Hned v neděli zahájí Orli odvety základní části - přivítají Beskydy, které naopak poslední místo opustily. První servis proletí halou už v 15.00 hodin.

A nebyli by to Kladeňáci, kdyby k utkání něco nevymysleli. Tentokrát spolu s partnery poradí fanouškům, jak se po svátcích dostat zpět do formy.

Ve středu pak hraje Kladno odvetu Challenge Cupu s Craiovou - předzápas obstarají ženy Olympu Praha, jež se ve stejném poháru střetnou se slovinským Kamnikem (16.00). Příští sobotu zajíždí Kladeňáci k derby na palubovku pražských Lvů. Tam zakončí rok 2019. (ka)