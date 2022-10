V předešlých dvou domácích duelech aktuálního ročníku museli otáčet stav 0:2. Libero vítězů Tomáš Kunc mínil, že se ponaučili a hráli trpělivěji. "Z naší strany to bylo lepší i co se týče chyb, které jsme eliminovali," řekl s tím, že zkoušeli variovat servisy, a to se celkem dařilo.

Budějovice přijely oslabené. Orli se to dozvěděli dva dny předem. "Nepodcenili jsme je. Pořád jsou kvalitní tým. Mají tam samé reprezentanty, takže výsledek nebyl jejich oslabením, to my jsme hráli dobře," řekl člen širšího kádru národního celku Česka, kterého mrzí ztracené dva body z domácích duelů vyhraných až v tie breacích.

"Na druhou stranu si ceníme, že jsme se dokázali z takové bryndy vylízat," podotkl Kunc a přiznal, že byl rád, že nastoupili ve víceméně stejné sestavě jako loni. "Přece jen se známe a víme, co jeden od druhého čekat," uzavřel.

Coby kapitán Jihočechů často vozil z Kladna tři body. Teď už byl Radek Mach na střídačce jako asistent trenéra.

"Snažím se pomoci i z lavičky. Je to však těžké, protože člověk nic moc nezmůže. Zkušenosti jsou většinou nepřenositelné. Každý si to může prožít sám," uvedl bývalý blokař hostů a přiznal, že nečekal, že utkání tak brzy skončí.

"V některých fázích zápasu jsem viděl světýlko na konci tunelu, že by to mohlo jít. Bohužel jsme to vydrželi třeba jen do stavu 15:15 a znovu nám to ujelo. Pak nás zlomí školácká chyba," konstatoval Mach a doplnil, že mají hřišti kluky, kteří toho v minulých sezonách moc neodehráli a ti, co něco odehráli, to odehráli v jiných týmech.

Kladenský nahrávač Gijs van Solkema dvěma esy přinutil kouče hostů Reného Dvořáka k bleskovému timu (3:0). Orlům lepil servis i nadále, navíc výborně útočili a tak úvodní set ovládli. Debakl Jihočeši odvrátili díky závěrečné sérii pěti bodů při tvrdém servisu Martina Licka.

Také druhou část začalo Kladno výborně (7:3), pak ale na chvíli začalo potvrzovat skutečnost, že je nejvíce chybujícím týmem na servisu. Hosté proto šli v půlce setu poprvé v utkání do vedení (14:13). Orli se ale k radosti fanoušků opět chytili a chybujícího soka nakonec porazili ještě výrazněji.

Nejvyrovnanější třetí dějství se zlomilo za stavu 14:14. S pomocí dvou přehmatů Jihočechů a velké bojovnosti získali Kladeňáci rozhodující náskok čtyř bodů (19:15). Využili pak hned první mečbol útokem patnáctibodového univerzála Kristapse Platačse.

Příští týden mají Kladenští volno a zahrají si až ve čtvrtek 19. října, kdy přivítají Beskydy.

Kladno - Č. Budějovice 3:0.

Sety: 20, 18, 18. Esa: 8:3. Bloky: 4:6. Čas: 75 minut. Diváci: 400.

Kladno: Špulák (7), Andersen (5), van Solkema (7),Seppänen (6), Kraffer (11), Platačs (15), libero Kunc. Střídali: Zvicer (1), Hýský (2), Grozer, Fortuník.

