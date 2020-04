Dres Orlů by na podzim měli oblékat smečař Tomáš Hýský, nahrávač Ondřej Fortuník, blokař Vladimír Mikulenka a staronová tvář v kladenské šatně - univerzál Filip Křesťan.

O posledním jmenovaném se v kladenských kuloárech hovořilo už před loňskou sezonou. K dohodě došlo až teď.

„Filip má partnerku z Kladna a uvažují, že by se tady usadili. Jeho příchod se přímo nabízel. Nebyla to jen otázka peněz,“ uvedl trenér Orlů Milan Fortuník s tím, že dvaatřicetiletý Křesťan nemínil na jihu Čech pokračovat. „Chtěl pravidelně hrát a to my můžeme nabídnout,“ podotkl kouč.

Ve vzduchu lítá také jméno šikovného mladého libera, jenž se rovněž chce stát jedničkou v týmu. O koho se jedná nechtěl Fortuník prozradit. „Až to bude upečené,“ usmál se.