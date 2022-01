Kouč Orlů Milan Fortuník míní, že z pohledu postavení v tabulce jde po pauze o přijatelného soupeře, zůstává však maximálně obezřetný. "Historicky s nimi hrajeme vyrovnaná utkání. Umí to na nás, takže do zápasu musíme jít s pokorou," prohlásil kladenský kormidelník.

Extraliga má za sebou třináct kol, přičemž před sezonou měli Kladenští vzhledem k rozšiřující se špičce poměrně smělý cíl - skončit po základní části do čtvrtého místa, což se jim zatím daří.

"V závěru podzimní části jsme hráli opravdu hezký volejbal a bylo to dobré i výsledkově. Výchozí pozice pro jarní část je pro nás skvělá a jde o to, zda to dokážeme potvrdit," podotkl Fortuník.

Orli se během přestávky věnovali v první řadě nabírání fyzické kondice, volejbal šel tudíž trošku stranou. Před utkáním se Zlínem řeší kouč také zdravotní stav hráčů.

Bolístky provází nahrávače Fortuníka, lotyšského univerzála Platačse a hlavně slovenského blokaře Kyjanicu, jenž hraje už delší dobu se sebezapřením.

Problém nepomohlo vyřešit ani vyšetření u specialisty, které mu zajistila slovenská volejbalová federace. "Bohužel zatím tam žádný závěr není," uzavřel Fortuník s vírou, že se Zlínem získají tři body.

První duel na Valašsku vyhrálo Kladno 3:1 (-22, -18, 24, -25).