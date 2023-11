Už v pondělí večer nabrali volejbalisté Kladna jižní směr. Po 18 hodinách cesty zastavil jejich autobus v Brčku, kde je ve středu (18.00) čeká v hale Sportska Dvorana Magnet odveta zápasu 2. kola CEV Cupu proti OK Radnik Bijeljina.

Kladno Volejbal cz - Odbojkaški klub Radnik 3:0 / CEV cup / QF 1. utkání / 22. 11. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Orli měly cestu složitější, trvala oproti plánu o tři hodiny déle. Nejprve se zdrželi na hranicích Chorvatska a Bosny a Hercegoviny, kterou tvoří řeka Sáva. První přechod byl zavřený, na druhém byl most v havarijním stavu, takže pouštěli pouze auta do 3,5 tuny. Museli ze tedy vracet 50 km zpět na velký hraniční přechod.

Ani tady to nebylo bez komplikací. "Další zdržení jsme měli na chorvatské straně hranice při výstupu z území Evropské unie, druhé při vstupu do cílové země," přiblížil cestovní martyrium kladenský asistent Tomáš Samsely.

Tým z Bosny a Hercegoviny nemá odpovídající halu, tudíž své domácí duely musí hrát v městě na Sávě. Z Bijeljiny to mají fanoušci čtyřicet kilometrů západně.

Hala má kapacitu 2625 diváků a sídlí v ní jiný celek bosenské Premijer ligy - Jedinstvo Brčko. Radnik je po vítězném víkendu na druhém místě tabulky za Napredakem Kruševac.

Kladenští mají k dobru výhru 3:0, která je dobrým odrazovým můstkem do dalšího kola, v kterém by narazili na francouzského soka. Buď to bude Nantes nebo Chaumont. Výhodnější pozici má první jmenovaný, který vyhrál úvodní zápas 3:1 a dokonce i v lize uspěl na půdě aktuálně nejlepšího francouzského celku (3:2).

Orli nutně potřebují k postupu uhrát dvě sady, jinak je čeká tzv. zlatý set. S halou Magnet se seznámí při tréninku v úterý večer (20.00).