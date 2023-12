Také třetí středočeské derby odehráli volejbalisté Kladna na palubovce soupeře a opět byli úspěšní. V Příbrami vyhráli 3:0 a první polovinu základní části extraligy zakončili s jedinou porážkou na druhém místě.

Kladno Volejbal cz - Nantes Rezé Métropole Volley 3:2, Osmifinále CEV volleyball Cup, 12. 12. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Kocouři se mohou chlubit skalpy mistrovských Lvů a Karlovarska, proto k nim jelo Kladno s velkou pokorou.

"Každopádně. Před utkáním jsme řešili, aby nedošlo k podcenění nebo dokonce vypuštění, že se to uhraje samo," prozradil druhý trenér vítězů Tomáš Samsely a pochvaloval si, že tým po celé utkání udržel dobrý standard. "Soupeři jsme nedali moc dýchat," podotkl.

Podle asistenta se Orli v prvním setu hledali v obraně. "Pak jsme vždy v jednom postavení bodově odskočili a dohráli to," řekl a doplnil, že domácí jim pomohli riskem na servisu, který se jim nedařil.

Za celé utkání nezaznamenali z podání přímý bod. "Na přihrávce nám to docela funguje, navíc jsme byli celkově důraznější," uzavřel Samsely.

Hosté v prvním setu ve skóre většinou lehce zaostávali, byli to ale oni, kdo po bodovém bloku odskočili na tři body (19:16). V koncovce jim vyšel hned první setbol, když soupeř útočil do autu.

V druhé části Kladnu pomohl servis a esa smečaře Goncalvese. Odskočilo na tři body (16:13) a pak sebevědomě dotáhlo sadu do vítězného konce. Ukončilo ji opět při první příležitosti bodovým blokem kapitána Zajíčka.

Třetí dějství k sobě překlopili Orli ve chvíli, kdy šel na podání univerzál Platačs. Sérii čtyř bodů se utrhli na rozhodující rozdíl (12:7). Ze šesti mečbolů pak zúročili druhý. Byl to útokem středem v podání Goncalvese.

V úterý v osm večer budou hrát Kladenští odvetu osmifinále CEV Cupu v Nantes (3:2) a pak je čeká až do 30. prosince (doma Ostrava, 19.00) kýžená herní pauza. Během dvou měsíců totiž odehrají osmnáct utkání!

Do Nantes odletí v pondělí po obědě, přičemž z letiště do haly to budou mít pouhých dvacet minut. Domů se vrátí bez hlavního kouče Arnauda Josseranda, jenž žije v Nancy a k týmu se připojí hned po Štědrém dnu.

Příbram - Kladno 0:3 (-22, -18, -19).

Esa: 0:2. Bloky: 2:8. Čas: 75 minut.

Kladno: Zajíček (9), Graham (9), Platačs (14), Seppänen (5), Goncalves (10), Neves (1), libero Fernández. Střídali: Čeketa, Kyjanica.