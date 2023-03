Volejbalistům Kladna skončila sezona. Stopku jim vystavili Lvi Praha, kteří vyhráli čtvrté utkání čtvrtfinálové série. V zaplněné kladenské hale zvítězili po velkém boji 3:1 a stejným poměrem ovládli celou sérii. Domácím nepomohlo ani šestnáct přímých bodů z podání, přičemž sedm jich zaznamenal blokař Špulák.

Kladno Volejbal cz - Lvi Praha 1:3 / stav série 1:3 / 26. 3. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Bývalé libero Orlů Milan Moník přiznal, že jim spadl ze srdce těžký balvan. "Měli jsme nejtěžší čtvrtfinále. Kladno byl nejtěžší soupeř z možných. Hrálo dobře, táhlo ho skvělé publikum a jsem rád, že jsme to zvládli a sérii neprodloužili," řekl český reprezentant s tím, že čtvrtý duel rozhodlo víc šťastných momentů na straně jeho týmu.

"A bylo vidět, že náš univerzál Schouten měl hlavu v pohodě a táhl nás po celou dobu série. Vítězství jde za ním, i když to je samozřejmě práce celého týmu," pochválil kanadského borce, jenž zaznamenal osmadvacet bodů.

Pro Milana Fortuníka to byl poslední zápas v roli kouče Orlů. Loučení si představoval trošku jinak.

"Porážka bolí. S tak silným soupeřem jako Lvi jsme nedokázali hrát bez nepřesností v mezihře. To se nám hlavně dnes nepovedlo. Postup Lvů je zasloužený, ale bolí to hodně," uznal a s dojetím přijímal dlouhý děkovný aplaus vyprodané haly skandující jeho přezdívku Forbes.

Kladno si oproti loňské sezoně polepšilo o jednu příčku a skončilo celkově páté. Je tady tudíž naděje zahrát si po nějakém čase evropské poháry.

"Musím se poradit, zda to budeme chtít hrát. Není to špatná konfrontace. Uvidíme," řekl a prozradil, že zápasy play off pečlivě sledoval jeho nástupce, Francouz Arnaud Josserand. "Koukal na všechna utkání. S hráči je v kontaktu a je škoda, že nehrajeme dál. Určitě by přijel," podotkl Fortuník.

V úvodní sadě získali Pražané díky skvělému servisu výrazné vedení. Náskok pěti bodů si udržovali až do chvíle, kdy domácí kontrovali stejnou mincí. Špulák se střídajícím Grozerem pomohli podáním k obratu (23:22) a předlouhé dramatické koncovce, která zdvihala diváky ze sedadel. Orli v ní promarnili pět setbolů v řadě a později i šestý. To Pražané blokem využili svůj čtvrtý.

Druhou část zahájilo Kladno famózně - čtyřmi přímými body Špuláka v řadě! Hosté překlopili stav na svoji stranu šestnáctým bodem. Později měli k dobru až tři body, ale Orli znovu zabojovali. Stáhli ztrátu na bod, avšak nepřežili hned první setbol.

Třetí dějství se lámalo za stavu 17:17. Kladno díky jednobloku Andersena odskočilo na tři body a tentokrát hned první mečbol využilo útokem Schoutena do autu.

V polovině čtvrtého setu se Lvi dostali do tříbodového trháku. Esem Schoutena pak zvýšili na 20:16. Domácí ale stáhli na dva body a následně doplatili dvě nedorozumění. Schouten posléze na druhý pokus ukončil Orlům sezonu.

Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášený kapitán vítězů i reprezentace nahrávač Jakub Janouch,

Kladno - Lvi Praha 1:3.

Sety: -32, -23, 20, -21. Esa: 16:10. Bloky: 7:5. Diváci: 850. Čas: 134 minut. Konečný stav série: 1:3.

Kladno: Andersen (7), Špulák (15), Seppänen (14), Kraffer (6), van Solkema (2), Platačs (17), libero Kunc. Střídali: Grozer (12), Fortuník, Hýský (6).