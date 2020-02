V minulém kole se diváci těšili nejen z tří bodů, stejně důležité pro ně bylo, že na palubovce viděli staré dobré Kladno.

„Přestože to herně nebylo optimální, vždy hrálo všech šest hráčů jako tým. Snažíme se dostat emoce i z nových hráčů,“ uvedl asistent Orlů Petr Klár s tím, že vzhledem k příznivému losu stále pošilhávají po lepším, než aktuálně sedmém místě.

Ambice to jsou opodstatněné. „Náš tým se každým dnem více konsoliduje a určitě se to promítne do herního projevu,“ podotkl druhý kouč Kladna.

První vzájemný duel vyhráli Kladenští. Na palubovce Kocourů uspěli poměrem 3:0. Poražení nastoupili bez kapitána Martina Böhma, jehož výkony Orlů překvapují. „Po posílení o univerzála Okosanoviče, jsem je čekal v tabulce výš,“ přiznal exkladenský smečař.

V sobotu bude svému týmu opět scházet. Na palubovku se vrátil po dvouměsíční vynucené pauze, avšak poslední utkání s Beskydy nedohrál, protože si znovu zranil lýtkový sval. Tentokrát ale bude pauza mnohem kratší. Zhruba dva týdny.

Jeho celek nedávno posílil ruský smečař Viktor Sysoev, jenž společně s univerzálem Michalem Kriškem a Böhmem stojí za vzestupem Kocourů, kteří hrají o předkolo play off. „Náš tým se tím stabilizoval a uklidnil,“ pochvaloval si Böhm.

Pro zajímavost. Kladno a Příbram byly v uplynulém kole spoluaktéry nejdelších setů letošní extraligy. První vyhrál jednu sadu s Odolkou 33:31, druhý s Beskydy dokonce 34:32!