Devětatřicetiletý smečař odehrál parádní zápas. "Dnes jsem byl hodně spokojený, i když jsem pár hloupostí vymyslel, protože jsem klasicky začal přemýšlet, ale musím říct, že jsem se cítil neuvěřitelně," řekl Tomáš Hyský a pochválil nahrávače Solkemu, který mu dával balony jak potřebuje - do výšky.

Na utkání byl maximálně natěšený. O tom, že nastoupí se dozvěděl v úterý. "Měl jsem čas si to v hlavě nastavit. Bylo to perfektní, i když jsme to v týdnu lepili a všichni se potkali až ve čtvrtek. Jsem rád, že jsme to zvládli a konečně Budějovice porazili."

Jihočeši srovnali na 2:2 a mohli být na koni, přesto byl Hýský přesvědčený, že výhra zůstane doma. "Věřil jsem, že tie break pro sebe urveme. Nevěřil jsem, že uhrají tři sety za sebou," prohlásil a smekl před celým týmem.

"Všichni hráli fantasticky. Nenechali nám to ale zadarmo, protože klasicky, když vystřídají, tak tam přijde adekvátní náhrada. Musel to být fantastický zápas," prohlásil služebně i věkově nejstarší Kladeňák, jehož potěšila cedule v hledišti s nápisem HYZY KLADNA KRÁL. "Je to pro mě velká čest," přiznal.

Esem nahrávače van Solkemy začal úvodní set a právě servis a skvělá obrana na síti v podání nadšeně hrajících Orlů vedly k nečekaně hladké výhře, přestože v sadě museli mazat tříbodové manko.

V druhé části bojovní domácí trošku polevili na servisu, ne však v obraně. Rozhození Jihočeši tak opět tahali za kratší konec. Po doteku sítě prohrávali o čtyři body (20:16) a Orli později univerzálem Platačsem na druhý pokus ukončili set.

V třetím dějství hosté obměnili sestavu, což jim pomohlo. Třemi body ze servisu a zlepšenou hrou v poli si vypracovali až sedmibodový náskok (18:11).

Kladno se tentokrát nemělo o co opřít, byť dvěma esy Špuláka zkrátilo manko na čtyři body (18:22). Jihočeši proměnili vytlučenými bloky druhý setbol. "Ustoupili jsme od své hry a darovali soupeři sedm bodů zkaženým podáním," povzdechl si druhý trenér Kladna Petr Samsely.

Nejvyrovnanější a nejdramatičtější byla čtvrtá část. Orli měli k dispozici vedení 18:17, od té chvíle však pouze dotahovali ztrátu. Srovnali ještě na 22:22, chyby na přihrávce je však připravily o šanci vyhrát za tři body. Set ukončil útok Michálka. Opět to byl až druhý využitý setbol.

Tie break ovlivnila nedisciplinovanost hostů a servis kladenského blokaře Špuláka, při jehož podání nahráli domácí devět bodů (12:2). Dva jim daroval soupeř zásluhou červených karet nahrávači Piskáčkovi a blokaři Machovi. Duel pak zakončil blok blokaře Kyjanici, který proměnil první mečbol.

"Soupeř řešil víc rozhodčího než volejbal, my si šli pořád svoje," pochvaloval si kladenský asistent a přiznal, že se na protivníka nijak zvlášť nepřipravovali. Dodal, že výhru ubojovali.

Také Hýský řekl, že se nechtěl nechat vykolejit, proto emoce Jihočechů nevnímal. "Nám to jenom pomohlo. Nenechali jsme se rozhodit cíleným kouskováním utkání. Dnes se to otočilo proti nim a jsem rád, že to bylo u nás doma."

Kladno - Č. Budějovice 3:2.

Sety: 18, 19, -19, -23, 6. Esa: 11:6. Bloky: 13:4. Čas: 119 minut.



Kladno: Špulák (11), Kyjanica (12), Platačs (16), Hýský (18), Kraffer (18), van Solkema (7), libero Kunc. Střídal: Lohr.