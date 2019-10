Pro Orly to byla první tříbodová výhra v sezoně. Čekali na ni až do 4. kola, přičemž po utkání v Brně, kdy po tragickém výkonu podlehli hladce 0:3, přišla v pravou chvíli. V příštím kole totiž jedou na palubovku Karlovarska, které dosud neztratilo ani set.

Kapitán vítězů Adam Zajíček byl pochopitelně rád za tři body a lepší výkon, nohami však zůstal na zemi. „Vyhrát nad Libercem je krásné. Myslím ale, že k dokonalosti nám schází velký kus práce,“ prohlásil a upozornil na čtvrtý set, jehož koncovku měli dobře rozehranou, ale nakonec soupeř sahal po jeho zisku.

„Hráli jsme si se sirkami u stohu,. Naštěstí nám Liberec trochu pomohl,“ podotkl Zajíček s tím, že po zmíněné prohře v Brně si mezi sebou měli co vyříkat. „Dnešní utkání proto bylo velké zadostiučinění,“ řekl a ocenil diváky, kteří na ně nezanevřeli a přišli v hojném počtu.

Trenéři nebyli před utkáním spokojení s hrou smečařů, kteří nepřispívali očekávaným přísunem bodů. Tentokrát mohli Miloše Vemiče a Tomáše Hýského pochválit. Druhý jmenovaný vyzdvihl v první řadě týmový výkon.

„Od začátku jsem cítil, že všichni jdeme za vítězstvím,“ řekl autor patnácti bodů, včetně posledního, mečbolového.

„Co víc si člověk může, přát než ukončit zápas,“ uvedl Hýský a pochválil nahrávače Daana van Haarlema, který si při mečbolu poradil s jeho nepříliš přesvědčivou přihrávkou. „Od toho tam je,“ usmál se.

Trenér Liberce Michal Nekola, jenž je zároveň reprezentačním koučem, mínil, že od druhého setu začalo Kladno lépe podávat, zatímco jeho svěřenci hráli bázlivě. „Hráli jsme dobře jen dva sety, a to nestačilo. V koncovce posledního setu jsme nedokázali dát dobrý servis a tím jsme to soupeři usnadnili,“ řekl.

Exkladenský smečař v barvách Dukly Petr Šulista mínil, že to byl pro diváky dobrý zápas. „My jsme se porazili v druhém setu. Tam byl klíč k celému utkání. Je to škoda. Zasloužili jsme si alespoň bod. Připadá mi to jako Slavie s Barcelonou,“ konstatoval.

Před utkáním došlo k milé slavnosti. Hosty zápasu byli váleční veteráni z Afghánistánu, jimž Orli na jaře věnovali dresy. Teď byly vydraženy, přičemž polovina výtěžku poputuje do Vojenského fondu solidarity. Předsedkyně jeho výboru brigádní generálka Lenka Šmerdová byla utkání přítomna, přičemž všichni vojáci vydrželi v hale až do konce.

„Byla to úžasná podívaná. Jsem nadšená podporou diváků. Utkání mě strhlo a myslím, že to tak cítili i moji vojáci,“ uvedla.