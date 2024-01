Až příliš snadnou záležitostí Jihočechů byl šlágr kola volejbalové extraligy mezi Českými Budějovicemi a Kladnem. Domácí tým hrál ve své hale posedmé v sezoně a posedmé vyhrál 3:0. Orli svému sokovi vzdorovali jen místy, přičemž v utkání nebyli ani jednou ve vedení!

Kladno Volejbal cz - VK Ostrava 3:2, ELV 30. 12. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

"Bylo to jednoznačné. Narychlo jsem spočítal, že jsme udělali 43 chyb a s tím se nedá s takovým soupeřem uspět. Zaslouženě jsme dostali kartáč," řekl druhý trenér Kladna Tomáš Samsely s tím, že největší rozdíl byl na servisu.

"Rozstříleli nás, neuměli jsme si s tím poradit," povzdechl si a litoval, že ve chvílích, kdy to vypadalo, že by se mohlo začít dařit, je srazila hloupá chyba.

"Hlavně v mezihře jsme si neuměli pomoct," podotkl a rozhodně dodal, že musí znovu zapnout, aby body, které dosud nehráli, nešly do kytek. Reputaci si mohou napravit v sobotu doma proti Karlovarsku.

V úvodní sadě hosté dvakrát smazali tříbodové manko, na pětibodovou šňůru soupeře (22:17) už zareagovat neuměli. Set ukončil Platačsův servis do autu.

Také v druhé části Jihočeši odskočili o pět bodů (8:3). Bylo to při servisu bulharského smečaře Balabanova. Ani tentokrát nedali Orlům šanci vrátit se do hry. Set ukončil přešlap hostů.

Nejvyrovnanější bylo poslední dějství, byť i v něm si domácí vypracovali zajímavý náskok. Kladno se však dokázalo dostat na nejtěsnější rozdíl (20:19).

V závěru se Budějovice mohly opřít o servis, stejně jako v celém utkání. Jejich sok naopak v tomto směru vyloženě selhal. Utkání ukončil po druhém mečbolu univerzál vítězů Gonzalez.

Trenéři Orlů prostřídali celý kádr, v závěru už do hry nezasahoval kapitán Zajíček, který při srážce pod sítí dostal kolenem do hlavy od spoluhráče Seppänena. "Zkusil to, pral se s tím, ale zavánělo to otřesem mozku, proto jsme ho raději stáhli dolů," uvedl Samsely.

Orli během utkání často protestovali proti výrokům rozhodčích. V třetím setu obdržel červenou kartu smečař Seppänen, předtím byl potrestán žlutým kartonkem asistent Samsely. "Bylo tam hodně sporných momentů a všechny proti nám," řekl druhý potrestaný.

Kladno v utkání představilo posilu. Na nahrávku získalo chilského reprezentanta Estebana Villarreala, který si premiéru určitě představoval jinak.

Zajímavost. Před úvodním servisem byl na palubovce jediný český volejbalista, kapitán Kladna Adam Zajíček.

Č. Budějovice - Kladno 3:0 (20, 19, 21).

Esa: 6:1. Bloky: 11:6. Diváci: 1114. Čas: 82 minut.

Kladno: Zajíček (3), Graham (6), Platačs (12), Seppänen (5), Imamura (4), Neves, libero Fernández. Střídali: Šálek, Villarreal, Čeketa, Gonçalves (1), Kyjanica (3).