Domácí celek postupně prohrál s Karlovarskem 1:3, porazil Příbram 3:2 a nakonec podlehl Nancy 0:3.

„Celý turnaj se nesl ve znamení problému na přihrávce, což je při absenci libera Moníka celkem logické,“ uvedl druhý trenér Kladna Petr Klár s tím, že na zmíněném postu zaskakovali mladíci Koloušek a Vostárek. „Nemyslím si, že by to zvládali úplně špatně, ale nejsou to typická libera,“ dodal kouč.

Znát to bylo hlavně v utkání s francouzským týmem, s nímž ve středu před turnajem remizovali 2:2. „V sobotu nás pak rozstříleli servisem. Tam byl největší rozdíl,“ řekl Klár a podotkl, že pokud měli dobře přihráno, tak byli spokojeni, protože nahrávači – jak van Haarlem, tak Fortuník, dokázali hrát extrémně rychle.

Kladno opět nastupovalo bez tří reprezentantů, kteří jsou na evropském šampionátu v Nizozemsku. Vedle Moníka to jsou blokaři Zajíček a Sobotka. „Alespoň dostává příležitost omladina. Myslím, že se s tím rvou statečně,“ řekl Klár a dodal s úsměvem: „Jak říká můj kamarád. Není důležité být mistr světa v přípravě, toho se držíme!“