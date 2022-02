"V minulé sezoně jsme odtud odjížděli po sedmdesáti minutách bez bodu, o to víc si výhru ceníme," řekl s úsměvem a pochválil tým za zbývající sady. "Museli jsme zlepšit servis a obranu, jiná cesta nevedla. Naštěstí se nám to dařilo," podotkl.

Orli nastoupili se stejnou základní sestavou jako ve vítězném souboji s Budějovicemi. Dlouho vyrovnaný úvodní set zlomili domácí při podání Truonga. Šňůrou čtyř bodů šli do vedení 18:15, a jelikož jejich sok neměl nikoho, kdo by pomohl servisem, dotáhli sadu do vítězného konce. Druhý setbol využil Hrazdíra.

Na straně Kladna zaznamenal první bod v novém dresu mladý univerzál Zlína Čeketa.

Do druhé části vstoupilo lépe Kladno. I díky dvěma blokům Špuláka a esu Hýského vedlo 9:4. Svůj náskok posléze zvýšilo kvalitním útokem a dalším přímým bodem. Tentokrát v podání Kyjanici (13:5). V závěru setu je zlobil servis mladého nahrávače Tomana, proto využili blokem Hýského až pátý setbol.

Také třetí set začali Orli excelentně. Dělovým podáním kapitána Kraffera zvýšili na 4:1 a svůj náskok později udržovali na pěti bodech. Až v koncovce manko soupeře ještě zvýšili. Útokem do autu sadu zakončili Brňané.

Čtvrtou část měli dobře rozehranou borci z jihomoravské metropole (14:10). Pak se ale hostům podařil husarský kousek. Při servisu Kraffera nahráli sérii sedmi bodů! Kladno si vedení už nenechalo vzít. Závěr si pronajal Špulák. Nejprve blokem zařídil mečbol, který vzápětí útokem proměnil.

Samsely odtajnil, že by těžko hledal v kádru hráče, kterému by se do brněnské haly chtělo. Snad jedinou výjimkou byl právě mladý blokař Špulák.

"Už v týdnu povídal, že se těší, protože se mu tam hraje dobře. Věděl, proč to tvrdí," pochvaloval si druhý kouč vítězů.

O čtvrtou výhru v řadě se pokusí Orli v sobotu, kdy ve středočeském derby hostí Odolenu Vodu (18.00).

Brno - Kladno 1:3.

Sety: 22, -19, - 18, - 19. Esa: 7:7. Bloky: 6:14. Čas: 99 minut.



Kladno: Špulák (15), Kyjanica (9), Platačs (11), Hýský (17), Kraffer (11), van Solkema (2), libero Kunc. Střídali: Čeketa (1), Fortuník, Lohr.