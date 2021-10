Fortuník prohlásil, že jeho značně obměněný tým je na zápas patřičně natěšený a doufá, že je dobře připravený. Od porážky v posledním přípravném utkání s Příbramí (1:3) se na trénincích zaměřovali na souhru, útok a servis. "Na to jsme kladli důraz a doufáme, že se to v utkání projeví," uzavřel kouč Kladna.

Pro Valachy to bude už druhý mistrovský duel. V pondělní premiéře podlehli v Ostravě hladce 0:3. Středočeši naopak měli první dvě kola odložena kvůli světovému šampionátu juniorů, kde měli blokaře Petra Špuláka.

Trápí je nachlazení či svalové neduhy. "Doufám ale, že se dáme stoprocentně do kupy a odjedeme všichni," uvedl kladenský kormidelník a prozradil, že odcestují až v den utkání. Hráči pojedou pohodlnějším vlakem do Přerova, kde je naberou auta.

"Asi jsme pro ně dobrý soupeř. O to bude zajímavější, jak si s prvním utkáním poradíme. Svoji roli může sehrát nervozita," řekl kouč hostů Milan Fortuník a přiznal, že někteří borci nejsou úplně zdraví.

Zahájí ji na palubovce celku, který to ve své hale na Orly umí. Jejich sokem bude Zlín, který se s Kladnem střetl skoro přesně před rokem, kdy také doma vyhrál 3:1 (25, 21, -22, 20).

