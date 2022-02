Orli odletí za Ještěd, kde na ně čekají borci Dukly

Orli měli dvoutýdenní volno, protože se jim nepodařilo postoupit do Final four Českého poháru. Jejich nejbližšímu sokovi ano. Dukla sice v teplické hale podlehla v semifinále Karlovarsku 1:3, potvrdila však, že její forma jde vzhůru. Koneckonců to potvrzují i poslední tři extraligová utkání, v nichž porazila celky z chvostu tabulky bez ztráty setu.

Pro kouče Kladna Milan Fortuníka není výkonnostní posun libereckého celku překvapením.

"Ze začátku sezony měli problémy s marodkou. Pohárový zápas byl důkaz, že se zvedli. Byl jsem se podívat a bylo vidět, že je to dobrý tým. V domácím prostředí to bude ještě znatelnější," řekl kladenský kormidelník, jehož potěšilo, že během pauzy se podařilo vyřešit zdravotní lapálie většiny hráčů.

Pod Ještědem bude scházet pouze mladý Fortuník. Jinak pojedou Orli v plně síle a také v dobré náladě, protože přestávku vyplněnou tréninky si uměli zpestřit.

"Byli jsme hrát paintball, zahráli jsem si lidský stolní fotbal a byli také na společné večeři. Bylo to příjemné zpestření," prozradil kouč s tím, že jistota vyřazovacích bojů nesmí mít vliv na poslední zápasy.

"Řekl jsem klukům, že k tomu musíme přistoupit tak, že chceme získat devět bodů. Je to sice nadsazený a možná úsměvný cíl, ale na druhou stranu nemá cenu nehrát naplno, protože to bude to dobrá příprava na play off," řekl Milan Fortuník a dodal, že by bylo milé třetí místo udržet.