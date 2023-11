Volejbalisté Kladna mají dobře nakročeno k postupu do další fáze CEV Cupu. V úvodním duelu 2. kola si na domácí palubovce hladce poradili s týmem Radnik Bijeljina.

Kristaps Platačs se soustředí na servis. Orli přehráli Rudnik 3:0. Skvělý výkon musí ale potvrdit na půdě soupeře. / Kladno Volejbal cz - Odbojkaški klub Radnik 3:0 / CEV cup / QF 1. utkání / 22. 11. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Aktuálně druhý celek nejvyšší soutěže Bosny a Hercegoviny porazili 3:0 a v odvetě, která se hraje ve středu, musí k postupu vyhrát dvě sady, nebo případně rozhodující zlatý set.

Orli se v prvních dvou setech nemohli spolehnout na servis, přesto je výrazným rozdílem vyhráli. V závěrečném naopak nasázeli na stranu soupeře jedno eso za druhým. Jen do stavu 6:0 zaznamenal kapitán Zajíček tři. Nakonec byl nejvíce bodujícím hráčem zápasu (16).

Trenér vítězů Arnaud Josserand mínil, že jeho tým přes výhru neodvedl optimální výkon. "Někdy si sami umíme zkomplikovat zápas, protože jsme netrpěliví. To musíme do dalších zápasů zlepšit. Možná to bylo i tím, že soupeř nekladl extra odpor."

Diváky zvedl ze sedadel moment z třetího setu, kdy se během pár vteřin blýskl dvěma fantastickými zákroky v poli libero Ignacio Fernández. Odměnou mu byl velký aplaus fanoušků.

Není náhodou, že temperamentní Argentinec, který přišel v létě do Kladna z River Plate, nosí dres s číslem 10. Třeba jako Maradona. "A také jako Messi. Pro Argentince je desítka speciální číslo," smál se.

My dodáváme, že pro kladenské fanoušky patří do vybrané společnosti také on, protože mimořádné zákroky nabízí každý zápas.

"Jako libero nemůže dělat body, tak se to snaží nahradit jiným způsobem. Je dynamický a mrštný a nám se to líbí," řekl Josserand, jenž na hřiště poslal i mladého libera Matěje Šálka. "Je také hodně dobrý v obraně. Myslím, že jeho čas přijde," uvedl.

V odvetě čeká Orly peklo. Elektrizující prostředí vytvoří v hale v Brčku, kde Radnik hraje pohárová utkání, temperamentní fanoušci.

"Toho se nebojím. Máme mnoho zkušených hráčů, kteří vědí, co musí udělat, abychom postoupili. Takticky a technicky jsme jiný level. Bude to je o nás a našem volejbale," uzavřel Josserand, který očekává těžší zápas v sobotu v Odolena Vodě (17.00).

Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášený kladenský univerzál Kristaps Platačs.

Kladno - Bijeljina 3:0 (18, 19, 15).

Esa: 10:2. Bloky: 7:5. Diváci: 300.

Kladno: Zajíček (16), Graham (5), Platačs (14), Seppänen (6), Goncalves (9), Neves (1), libero Fernández. Střídali: Imamura (3), Kyjanica (1), Čeketa, Šálek.