S novou tváří, druhým liberem argentinské reprezentace Ignaciem Fernándezem, odehráli volejbalisté Kladna dva přípravné duely na palubovce Českých Budějovic. Ve čtvrtek podlehli 1:3 a v páteční odvetě uspěli poměrem 3:0.

Tomáš Samsely udílí rady. | Foto: Bohumil Kučera

Na jihu Čech odehrálo Kladno v prvním utkání dobře jeden a půl setu. "V druhém jsme hodně zlepšili servis. Celkově to byl z naší strany lepší zápas," pochvaloval si Samsely.

Příchod borce z jižní Ameriky nebyl utajený, jak by se mohlo zdát. "Spíš to bylo hodně narychlo. Je velmi šikovný," usmál se asistent trenéra Orlů Tomáš Samsely s tím, že se podařilo dotáhnout hostování do konce sezony o devět let mladšího libera Matěje Šálka ze Lvů Praha, přičemž je zároveň předjednán pozdější přestup.

Nejžhavější novinkou je pro zdlouhavé úřednické postupy odkládaný přílet smečaře Takahika Imamury. Japonec by měl přistát v pondělí.

Extraliga zase bude bohatší o řadu kvalitních cizinců a tím získá na atraktivitě a kvalitě. Navíc do naší elitní soutěže přichází i zahraniční trenéři, kteří mají za sebou plno úspěchů, včetně kladenského kouče Francouze Arnauda Josseranda.

"Těžit z toho bude celý český volejbal, protože v extralize je plno mladých českých hráčů, kteří se budou mít od koho učit," uzavřel Samsely a dodal, že v kladenské šatně se to týká Lukáše Čekety, Pavla Gottesmana, Jiřího Donáta a Matěje Šálka.

Soupiska Kladno volejbal cz: Blokaři: Adam Zajíček, Lukáš Kyjanica (Slovensko), Beau Graham (Austrálie); univerzálové: Kristaps Platačs (Lotyšsko), Tomáš Hyský, Pavel Gottesman; smečaři: Niklas Seppänen (Finsko), Antony Goncalves (Brazílie), Takahiko Imamura (Japonsko), Lukáš Čeketa; nahrávači: José Neves (Portugalsko), Jiří Donát (2007); libero: Matěj Šálek; trenéři: Arnaud Josserand (Francie), Tomáš Samsely (Slovensko).