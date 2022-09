„Mám radost, že si to poměrně sedlo a kluci včetně těch nových si k sobě našli cestu. Na trénincích vidím pracovitou a dělnou atmosféru, je tam prostě chuť dobře hrát. Komunikují dobře nejen na palubovce, ale i mimo ní,“ těší bývalého československého reprezentanta, jenž dodává, že volejbalisté koneckonců bojují i pro sebe. „Dobrými výkony se mohou prodat do lepších angažmá, dostat se do velkých klubů, do zahraničí.“

Tým se přes léto dost obměnil. Přišel dánský blokař Simon Andersen, německý útočník Tim Grozer, další útočník Ivan Zvicer z Černé Hory. Pomohou tihle hráči, bude tým Kladna opět silný?

„Všechny jsme vybírali pečlivě, ale zda budeme mezi nejlepšími, to ještě říci nedokážu. Kdybychom měli tenhle tým loni, řekl bych, že určitě budeme hrát o medaile, ale zase si musíme uvědomit, že celá extraliga pozměnila kádry, nakoupila hráče, některé týmy se výrazně proměnily a mají borce, o jejichž úrovni, slabinách a přednostech toho zatím tolik nevíme. Takže je to jak říkají fotbalisté jedna velká hádanka a já mohu fanouškům slíbit jediné, že kádr má velkou chuť a budeme se snažit hrát v obou soutěžích, tedy Českém poháru a zejména extralize o medaile. Je to však odvážné slíbit už proto, že šest sedm týmů je aktuálně hodně hladových po úspěchu a silných. Jednoduché to nebude,“ upozorňuje Milan Fortuník.

Jeho tým má za sebou už první přípravný zápas. Zajel si k němu do nedaleké Odolena Vody a remizovali tam 2:2. Kdo se diví, nemusí, v přípravě zná i volejbal nerozhodný výsledek. „Zatím jsme to nechtěli klukům moc komplikovat taktickými záměry. Spíš jsme chtěli, aby kluci vyzkoušeli zase nějaký zápasový rytmus a v tomhle ohledu se to povedlo. Mohli jsme vyhrát, ale trochu jsme pokazili poslední set. První jsme prohráli zase klasicky tak, že za stavu 23:23 soupeř trefil servis o pásku na zem a s tím nic neuděláte. Mám z toho docela dobrý dojem na to, že jsme spolu vlastně ještě nic nenahráli,“ dodal Milan Fortuník.

Další zápas sehraje Kladno v úterý 6. září proti Benátkám nad Jizerou na palubovce soupeře), o víkendu 9.-10. září se představí na turnaji v Karlových Varech. V pátek tam Kladeňáci změří síly s rakouským Hypo Tirol (13) a švýcarskou TSV Jona (16), v sobotu se střetne s domácím Karlovarskem (13).

Boje v extralize zahájí 24. září doma s Ústím nad Labem.

