"Dnes to vypadalo z naší strany jako volejbal. Doufám, že jsme si zvedli sebevědomí," usmíval se Tomáš Samsely, asistent trenéra Milana Fortuníka.

Od druhého setu domácí borci méně chybovali a byla na nich znát větší touha po úspěchu. "A hlavně jsme konečně hráli jako tým a nečekali, co udělá soupeř. Líbila se mi také naše agresivita na útoku," dodal kouč.

Orli v prvním setu hodně chybovali na servisu a po jedné z chyb se začal rodit rozhodující náskok hostů, kteří set ukončili na druhý pokus.

Hrdinou druhého dějství byl kladenský blokař Lukáš Kyjanica, který za stavu 18:16 poslal na polovinu soupeře tři esa v řadě.



"Myslím, že mu to prospěje, protože v poslední době se do servisu nemohl trefit. Věřím, že mu to pomůže," řekl Samsely na adresu slovenského volejbalisty. Smečař Tomáš Hýský pak blokem proměnil hned první setbol.

V třetí části Severočeši sérií šesti bodů při špatném útoku protivníky odskočili na 2:6. Kladno však za stavu 10:11 oplácelo stejnou mincí a nakonec svůj náskok ještě zvýraznilo. Jistý bod do tabulky podtrhl smečař Jiří Kraffer, který útokem zakončil set hned při první příležitosti.

Poslední dějství bylo vyrovnané do stavu 14:14. Kladenští pak dobrým útokem odskočili o čtyři body a utkání posléze ukončil nejvíce bodující hráč zápasu Tomáš Hýský, který při prvním mečbolu vytloukl blok soupeře.

Kladno - Ústí n. L. 3:1.

Sety: -22, 19, 17, 20. Esa: 8:7. Bloky: 12:7. Čas: 105 minut.

Kladno: Křesťan (10), Zajíček (13), Hýský (20), Kraffer (10), Kyjanica (15), Palgut (2), libero Kunc. Střídání: Lohr.