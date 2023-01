"Na druhou jsme mohli odjíždět i bez bodu. Buďme skromní. Musíme být rádi za dva," uvedl Kraffer a vyzdvihl výkon blokaře Špuláka. "Po právu byl vyhlášený nejlepším hráčem utkání," řekl a připomněl, že sedmnáctibodový borec je odchovancem pražského klubu.

Svoji neúčast na palubovce nijak nedramatizoval. "To se nedá nic dělat. Máme dobrý tým, proto to tak občas bude," podotkl a pochválil také libera Kunce, jenž se vrátil po dlouhé absenci a právě na jeho postu Kraffer zaskakoval. "Odehrál, co jsme potřebovali. Vnesl do našich řad jistotu," podotkl.

Kladenští vedli 1:0 i 2:1 na sety a za delší konec tahali i v tie breaku. Po esu Platačse se měnily strany za stavu 8:5. Pražané se nedokázali dotáhnout na nejtěsnější rozdíl a sledovali, jak si závěr pronajal kladenský smečař Seppänen. Dvakrát bodoval na útoku a blokem hned na první pokus utkání ukončil.

"Jsem rád, že se potvrdilo, že tie breaky umíme," pochvaloval si Kraffer. Orli vyhráli už pátý ze sedmi. Jejich dalším soupeřem bude Zlín, který do Kladna přijede v sobotu (18.00).

Znám je i rozpis čtvrtfinále Českého poháru. Kladenští pojedou první únorový den do Českých Budějovic.

Lvi Praha - Kladno 2:3.

Sety: -15, 26, -21, 22, -10. Esa: 6:12. Bloky: 9:11. Čas: 151 minut.

Kladno: Špulák (18), Kyjanica (8), Grozer (9), Seppänen (17), Platačs (15), Fortuník (2), libero Kunc. Střídali: van Solkema (1), Hýský (5), Andersen.