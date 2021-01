Orli si cestu za body zbytečně zkomplikovali, když ztratili výtečně rozehraný úvodní set.

„Proč si to dělat snadné? Když jsme jeli takovou dálku, tak si to přece musíme trochu užít, a ne aby bylo za hodinu hotovo,“ s významnou dávkou ironie prohlásil druhý trenér Kladna Tomáš Samsely a ocenil bojovnost všech hráčů, což bylo podle jeho soudu rozhodující. „Také jsme dobře bránili a zaznamenali důležitá esa,“ doplnil.

Cenná výhra zvýšila šance Kladna na předkolo play off, které by rádo zahájilo doma. To znamená skončit do sedmého místa.

„Ano, je to náš cíl. Doufám, že se k nám začne přiklánět štěstí,“ podotkl Samsely a prozradil, že do moravského Místku odcestovali už v pátek s přenocováním v Ostravě.

„Máme několik důchodců, kteří by dlouhé cestování nemuseli do začátku utkání rozchodit,“ uzavřel se smíchem.

V prvním setu mělo Kladno k dispozici vedení 24:21, přesto neuspělo. Mělo pět setbolů v řadě, přičemž domácí posléze využili útokem Kraffera do autu svůj třetí.

Orli to soupeři vrátili v druhé části. Beskydy byly většinou o krok vpředu, ale závěr patřil hostům, kteří tentokrát setboly nepohrdli. Eso Křesťana znamenalo vedení 24:23, které vzápětí potvrdili výbornou obranou v poli i na síti. Sadu ukončil blok Kyjanici.

V třetím setu si Kladno udržovalo až čtyřbodový náskok a tentokrát při vedení 24:21 zaváhalo pouze jednou. Dějství ukončilo na druhý pokus, když vytlouklo domácí blok.

V závěrečném dějství sice Orli přišli o čtyřbodový náskok (16:12), záhy si ho však vzali zpět a potom, co Palgut esem zařídil první mečbol, ukončil utkání útok střídajícího Lohr, jehož smeč odvrátil soupeř pouze do autu.

Beskydy – Kladno 1:3.

Sety: 27, -23, -22, -18. Esa: 7:9. Bloky: 13:14.

Kladno: Zajíček (8), Kyjanica (6), Palgut (8), Kraffer (15), Hýský (11), Křesťan (15), libero Kunc. Střídali: Vostárek, Lohr (1).