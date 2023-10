V posledním přípravném utkání před startem extraligy remizovali volejbalisté Kladna s Příbramí 2:2. Na tie break nedošlo, protože posléze patřila hala osmifinále Českého poháru žen.

Volejbal.cz Kladno - Dukla Liberec 1:3, EL volejbalu 5. 3. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Druhý trenér Orlů Tomáš Samsely měl po utkání smíšené pocity. "Je to druhý zápas po sobě, co jsme nedokázali ztrátovat," posteskl si s tím, že hráčů na ofenzivních postech mají dost, ale znát to zatím není.

Výjimkou byl univerzál Kristaps Platačs, kterému se v druhém setu podařil husarský kousek. Za stavu 1:4 při jeho servisu nahrálo Kladno dvanáct bodů v řadě!

"Taková šňůra se mi povedla poprvé. Je to můj osobní rekord," usmál se čtyřiadvacetiletý Lotyš a dodal, že teď se musí zaměřit také na ostatní věci, ne pouze na servis.

Také on nebyl spokojený s tím, co jeho tým předvedl. "Rozhodně to nebyl náš nejlepší výkon. Je těžké říct, proč. V poháru to bude dobré, teď už víme, jak hrát," připomněl úterní duel Českého poháru, který je zavede na palubovku prvoligových Dobřichovic.

Den před utkáním se k herní přípravě týmu připojí také kapitán české reprezenatce Adam Zajíček, který zatím odpočívá po nesmírně náročném programu.

Kladno - Příbram 2:2 (-24, 20, 21, -23).

Kladno: Kyjanica, Graham, Platačs, Seppänen, Goncalves, Neves, libero Fernández. Střídali: Imamura, Hyský.