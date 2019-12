Po výhře 3:2 na Balkáně nenechali nikoho na pochybách, že touží po postupu mezi posledních šestnáct celků. Soupeře porazili hladce 3:0 (19, 23, 15).

Bez přehánění podali Orli nejlepší výkon sezony. Jejich ve výtečné formě hrající smečař Tomáš Hýský šel ještě dál. "Takhle jsme nehráli poslední dva roky. Možná to bylo i tím, že na náš neležela tíha získat tři body jako v extralize," mínil zkušený borec, jenž stejně jako v neděli proti Beskydům exceloval na bloku.

Tentokrát i připsal čtyři body v momentě, kdy stál sám proti útočícímu soupeři.



"Loni mi to na blocích šlo lépe. V poslední době se mi ale začíná dařit a doufám, že mi to vydrží co nejdéle," přál si smečař, jenž sklidil ovace potom, co v poloze na zádech nahrál balon podrážkou boty. "Musím to někde najít a vystřihnout si to," usmál se.

Trenér Milan Fortuník byl z hry svých svěřenců nadšený. "Od začátku jsme byli v zápase. Byli jsme pozorní v obraně a řekl bych, že nás v útoku držel Tomáš Hýský," uvedl kouč Orlů, který cítil z hráčů že si nepřipouští, že by neuspěli. Jediný problém se vyskytl v druhém setu, do jehož koncovky se šlo za stavu 20:22.

Podle Fortuníka se Rumuni trápili. "Bylo to zřejmě i tím, že jejich první univerzál Licu měl tréninkový výpadek, protože je to jinak výtečný hráč."

V další fázi poháru se Orli utkají se Sportingem Lisabon. První utkání se bude hrát na Kladně. Portugalci vyřadili Kamnik (1:3, 3:0) po zlatém setu 15:8.

Na Kladně se hrálo ještě jedno utkání Challenge Cupu. Ženy pražského Olympu porazili slovinský Kamnik 3:1, a protože stejným poměrem prohrály první utkání, šel zápas do zlatého setu, jenž vyzněl pro Slovinky poměrem 15:11.