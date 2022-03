Mínil, že útočili lépe než v Praze a hlavně dobře podávali. "Slušně jsme jim zatápěli. Soustředili jsme se na servis na tréninku, abychom dokázali jejich vysoké hráče odtáhnout od sítě, což se nám dařilo."

Trenéři museli během utkání řešit komplikace s obsazením postu univerzála. Lotyš Platačs si v době, kdy měl na kontě už dvanáct bodů, poranil lýtko. V průběhu druhého setu ho nahradil Američan Hancock, jehož plachtící servis na soupeře platil.

"Praha se s tím ale začala vypořádávat, takže jsme museli nasadit někoho, kdo servis osolí. Proto jsme tam hodili mladého Čeketu, a to se nám nakonec vyplatilo," pochvaloval si Samsely.

Začátek utkání domácím nesedl (0:4), ale byli to oni, kdo měl v závěru setu k dobru tři body. Po esu kapitána Kraffera měli tři setboly. Proměnili až šestý, přičemž mezitím dvakrát odvrátili výhodu soupeře. Set ukončil smečař Seppänen.

V druhém dějství se soupeři od sebe vzdálili maximálně o dva body. Až ke konci Lvi odskočili na 18:21 a kráčeli za výhrou. Jenže domácí při servisu blokaře Kyjanici srovnali, a potom, co Pražané dvakrát zaútočili do autu, měli první setbol, který proměnilo další selhání hostů. Tentokrát na podání.

Kladnu se na začátku třetí sady povedla čtyřbodová série (7:3). Byli to ale borci z hlavního města, kteří šli do závěru za více než příznivého stavu 24:21. Orli však při servisu Čekety srovnali a dokonce měli mečbol (25:24). Následná série tří bodů v podání hostů set ukončila. "Myslel jsem, že dostanu infarkt. Bylo to šílené," přiznal druhý kouč Kladna.

Čtvrtá část se lépe vyvíjela pro hosty, kteří si vypracovali slibný náskok 18:15. Kladno se však dokázalo odrazit od dna. Výrazně mu pomohl servis kapitána Kraffera, který byl základem obratu na 20:18. Fandové Orlů pak byli odměněni další šňůrou, na jejímž konci byl bod Čekety.

Bez bázně a hany hrající mladík proměnil blokem druhý mečbol svého týmu. "Byl tak vysoko nad sítí, že ho nešlo obejít," usmíval se Samsely s vírou, že dokáží uspět v třetím utkání v pátek 1. dubna v Praze.

Kladno - Lvi Praha 3:1.

Sety: 27, 23, -25, 20. Esa: 10:5. Bloky: 7:7. Čas: 134 minut. Diváci: 671.



Kladno: Špulák (9), Kyjanica (10), Platačs (12), Seppänen (16), Kraffer (10), van Solkema (4), libero Kunc. Střídali: Hýský (1), Lohr, Hancock (1), Fortuník, Čeketa (7).