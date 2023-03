"Měla to být milá příprava na play off, ale pokud si někteří hráči myslí, že to tady budou řídit, tak jsou na omylu. V pondělí si to s nimi vyřídím," řekl s tím, že přes výhru v prvním setu nepochopitelně hráli bez zájmu.

Naopak velmi spokojený byl jeho protějšek Martin Demar, jenž do utkání poslal víceméně druhý sled. "Hráčům bych dal na vysvědčení jedničku. Jsem rád, jak se s tím popasovali. Mohu s nimi do play off počítat," uvedl.

Při servisu Platačse a jeho dvěma esům uteklo Kladno v úvodní sadě na rozdíl pěti bodů (18:13). Cestu za výhrou mu zkomplikoval plachtící servis Staňka, avšak Platačs dalším přímým bodem set ukončil.

První úspěšný blok domácích v utkání znamenal v druhém setu vedení 16:13. Orli ale vypadli z role a úspěch tak slavila pestřejší hra Dukly.

Třetí set se nesl ve znamení bodových sérií na obou stranách. Při poslední pětibodové snížili Kladenští na 20:21. Sadu ale ovládl Liberec.

Nejméně vyrovnané bylo poslední dějství v kterém Severočeši využil blokem Veselého hned první mečbol.

Stejně jak v loňské sezoně narazí volejbalisté Kladna ve čtvrtfinále play off na pražské Lvy, přičemž pozdější vicemistry zle potrápili (2:3 na zápasy). O tom, že narazí na vicemistra a ne na předpokládané České Budějovice, rozhodla nečekaná ztráta Pražanů v souboji s Brnem (3:2).

V pauze mezi prvním a druhým setem byl uvedený do Síně slávy kladenského volejbalu Borek Fokt, který se připojil k Marku Pakostovi. Na čestném místě tedy visí dresy kapitánů, kteří dovedli svůj tým k mistrovskému titulu v letech 2005, respektive 2010.

Kladno - Liberec 1:3.

Sety: 23, -23, -23, -20. Esa: 10:8. Bloky: 7:12. Čas: 105 minut.

Kladno: Špulák (6), Andersen (11), Seppänen (19), Kraffer (11), van Solkema (3), Platačs (11), libero Kunc. Střídali: Hýský (3), Kyjanica (2), Grozer.