Volejbalisté Kladna jsou rekordmany v počtu odehraných tie breaků. Přesně polovinu jejich utkání letošní extraligové sezony rozhodoval až pátý set. V neděli to bylo počtvrté, přičemž potřetí tahali za kratší konec. Dva body za výhru 3:2 si odvezla Ostrava.

Movember game Kladno - Ostrava. Pozápasová dražba speciálních dresů vynesla 54 500 korun. Bankovky třímá libero Milan Moník | Foto: Jiří Nagy

O prohře Orlů rozhodl čtvrtý set, ve kterém měli tři mečboly. Sadu nakonec prohráli 26:28. Kouč Milan Fortuník byl naštvaný, protože utkání měli jeho svěřenci vyhrát. "Je to škoda, ale Ostrava zvládla klíčové momenty lépe než my. Neměli jsme to vůbec dopustit. Hrozně mě to štve," řekl.