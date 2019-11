Šesté kolo extraligy mělo na programu první středočeské derby. Duel Odolena Vody s Kladnem nabídl pět setů a ač blíže k třem bodům byli hosté, museli se spokojit pouze s jedním za prohru 2:3.

Kladno volejbal cz - AERO Odolena Voda 3:1, Extraliga volejbalu, Kladno, 22. 12.2018 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

"Taková porážka štve. Ve čtvrtém setu jsem začali chybovat na útoku, zatímco domácí přitlačili na servisu a skvělí diváci je pak dostali do euforie," posteskl si druhý kouč Kladna Per Klár a litoval, že nechali soupeře vrátit se do zápasu.