V sobotu v 18.00 hodin i před zraky vojáků z mise v Afghánistánu se pokusí nevydařený vstup vylepšit v souboji s tradičním rivalem, libereckou Duklou. „S kým jiným se chytit, než se soupeřem, s kterým máme v naší hale velmi pozitivní bilanci. Řekl bych, že to zlomíme,“ uvedl druhý trenér Kladna Petr Klár s vědomím, že hosté jsou vicemistry a loni Orly vyřadili v semifinále.

Po porážce v Brně měli osm dní na to, aby zapracovali na slabinách. V porovnání se startem loňské sezony statisticky zaostávají na přihrávce a ve hře smečařů. „Dáme tomu ještě čas, ale pokud se to do konce listopadu nezvedne, budeme se muset bohužel podívat po dalším smečaři,“ prohlásil Klár s tím, že v týdnu pilovali útoky z horších nahrávek.

Utkání bude předcházet malá slavnost. Dresy maskáčového vzoru, které kladenští volejbalisté darovali členům mise v Afghánistánu, vojáci po několika sportovních akcích vrátili s přáním, aby byly vydraženy. Nakonec je vykoupil jeden ze sponzorů klubu za 30 000 korun.

Částka bude rozdělena na dvě poloviny, přičemž jeden šek převezme před zápasem brigádní generálka Lenka Šmerdová, mimo jiné předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity.