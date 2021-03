Stalo se na základě kontumace rozhodujícího třetího utkání předkola, v kterém Beskydy v pondělí vyhrály v Odolena Vodě 3:1. Tým z Frýdku-Místku měl nesrovnalosti v testech na covid-19, tudíž od zeleného stolu postoupili Středočeši. Orli se to dozvěděli ve středu brzy ráno.

Hlavní kouč Kladna Milan Fortuník přiznal, že mají málo času připravit se na jiného protivníka. "V hlavách jsme byli nastavení na souboj s Budějovicemi a navíc vše přeorganizovat není jednoduché," řekl s tím, že ve hře vítěze základní části se slabiny nehledají snadno.

Výborné zápasy odehrál v Champions league, pak ale nečekaně na své palubovce prohrál finále Českého poháru s Libercem (1:3).

"Bylo překvapivé, že to Liberec tak lehce zvládl. Je pravda, že mu výborně zahrál Kriško a Karlovarsku přestaly jit kombinace na krajní smečaře. Otázka je, zda porážka pro něj nebyla sportovní ozdravnou kúrou," uvedl Fortuník a přiznal, že v základní části odehráli se Západočechy dvě utkání, v nichž hráli jednoduše špatně. Tomu odpovídaly výsledky - doma 0:3 (-15, -18, -18) a venku rovněž 0:3 (12, 19, 13).

Souboje Kladna s Karlovarskem budou střety Davida s Goliášem. Nejen z pohledu naprosto rozdílného rozpočtu, ale i ze strany šíře a kvality kádru.

"Jsou silní tím, že mají všechny posty zdvojené. Málokterý trenér v extralize má tak kvalitní hráče na střídání. Jsou jasnými favority série," podotkl Fortuník.

Jistou výhodou Orlů je, že už splnili cíl, jímž byl postup do play off. Stanovili si ho ve vánoční době, kdy byli v tabulce předposlední. "Je to pro nás jisté uvolnění. Určitě se pokusíme vyhodnotit utkání, která Karlovarsku nevyšla a pokusíme se ho potrápit," prohlásil Fortuník.

Fanoušci Orlů si jistě vzpomenou na jaro a tři roky starou finálovou sérii, v které Kladenští podlehli třikrát 2:3 a výtečným Rejlkem tažené Karlovarsko tak mohlo slavit v soupeřově hale svůj první český titul. Ze současného kádru pamatují zmíněné bitvy pouze kapitán, blokař Adam Zajíček a smečař Tomáš Hýský.

Fortuník míní, že porážka byla tehdy zapříčiněná zraněními ofenzivních hráčů Konečného a Gromadowskeho.

"Teď to bude jiná série, nejen protože hrajeme celou sezonu na šest hráčů," uzavřel kormidelník Kladna.

První utkání se hraje v Karlových Varech (18.00) ve čtvrtek, druhý v neděli v Kladně (17.00). Další termíny jsou 10. a případně 13. a 16. března.