V úvodní sadě šli hosté po čtyřbodové sérii ukončené esem Kyjanici do vedení 21:15. Výrazné vedení udrželi a smečařem Seppänenem využili druhý setbol. "Slušně jsme do nich vletěli a soupeři dost dlouho trvalo, než zařadil rychlostní stupeň," řekl kladenský asistent.

Nesmírně dramatické bylo druhé dějství. Orli měli k dobru vedení 17:14, byli to ale oni, kdo se posléze bránil pěti setbolům v řadě. Po třech následných možnostech Kladna ukončit sadu měli domácí po esu Čecha další příležitost, hosté si však záhy vzali výhodu zpět na svoji stranu a esem dlouhý set ukončili. Vyletělo z ruky mladého blokaře Špuláka, jenž Orli posílil v létě právě z pražského klubu!

"Bylo to na nervy. Na konci obě družstva chybovala na servisu a my jsme byli šťastnější," mínil Samsely a dodal, že ve třetím setu chtěli utkání rychle ukončit, z čehož pramenily chyby a snížení na 2:1. Lvi sice přišli o vedení 10:6, vzápětí si ho však vzali zpátky a set bez komplikací vyhráli.

V této fázi byl bez bodu kladenský univerzál Platačs, který si do té doby připsal šestnáct bodů. "Začal se hledat a hlavně mu soupeř začal hlídat lajnu, proto jsme ho stáhli dolů," vysvětlil druhý trenér Kladna.

Lotyš se vrátil na hřiště v závěrečném dějství, do kterého vstoupili Orli výtečně a vypracovali si až osmibodový náskok. Závěr setu si pronajal mladý Špulák, který dalšími dvěma esy vyšperkoval velmi dobrý výkon celého týmu. "Šíleně se na to chystal celý týden," usmíval se Samsely. Utkání ukončil zmiňovaný Platačs a bylo to až na čtvrtý pokus.

MVP zápasu podle aplikace SmartVolley vyhlašoval judista David Klammert. Stal se jím nahrávač Kladna Gijs van Solkema.

Příští utkání čeká Kladno za tři týdny 8. ledna, kdy přivítá poslední Zlín.

Lvi Praha - Kladno 1:3.

Sety: -19, -32, 21, -17. Esa: 5:12. Bloky: 9:9. Čas: 116 minut.

Kladno: Špulák (10), Kyjanica (5), Platačs (20), Kraffer (17), Seppänen (16), van Solkema (5), libero Kunc. Střídali: Hancock (1), Fortuník, Hýský (1), Lohr.