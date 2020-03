Orli si mohou pojistit šestou příčku

Před prázdnými tribunami za zavřenými dveřmi budou bojovat extraligoví volejbalisté Kladna o umístění v nejlepší šestce, které by jim zajistilo přímý postup do play off. Utkání závěrečného kola základní části s Ústím nad Labem budou předehrávat už ve čtvrtek v 18.00 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Archiv